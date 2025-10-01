Romanticismo, aventura, alta gastronomía o el lujo más exclusivo, maneras de vivir el otoño en Maldivas

miércoles 01 de octubre de 2025 , 10:03h

Con la llegada del otoño los días se acortan y las temperaturas descienden, pero Atmosphere Core invita a alargar el verano en las Maldivas con un otoño distinto, bañado por el sol y el océano Índico.

Si todavía no tienes claro el destino de tu próxima escapada, aquí te presentamos tres propuestas irresistibles de la mano de las marcas del grupo —THE OZEN COLLECTION, COLOURS OF OBLU y Atmosphere Hotels & Resorts—, cada una con su estilo y personalidad, que se traducen en experiencias tan únicas como inolvidables. ¿Te animas a descubrirlas?

RAAYA by Atmosphère: Otoño romántico también en Maldivas

Si buscas desconexión, naturaleza y un refugio íntimo para compartir unos días con tu pareja, RAAYA by Atmosphère es el destino perfecto. Ubicado en la idílica isla de Kudakurathu, en el atolón Raa, el resort combina la serenidad del océano con 167 villas de lujo de diversas categorías, desde las villas en la playa hasta aquellas sobre el mar, algunas con piscina privada.

Cada momento en el resort está pensado para despertar los sentidos. Imagina cenas a la luz de las velas sobre la arena blanca o entre exuberante naturaleza, desayunos disfrutando de la piscina privada de tu villa, o masajes en pareja en el Spa y centro de bienestar ELE|NA Ayur, un remanso de tranquilidad donde desconectar del mundo y recargar energías.

Para quienes desean combinar romance con aventura, el resort ofrece experiencias que despiertan los sentidos, como embarcarse en una tradicional dhoni maldiva para salir a pescar mientras el sol se sumerge en el horizonte, rodeados por aguas cristalinas y la brisa marina. Cada momento se transforma en una pequeña aventura compartida, donde la emoción de descubrir un paraíso natural se mezcla con la intimidad y la complicidad de la pareja, creando recuerdos que permanecerán para siempre.

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO: Otoño de naturaleza y aventuras en Maldivas

Para quienes buscan una escapada de otoño que combine el placer de la playa con la emoción de la aventura y el contacto directo con la naturaleza, OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO es el destino perfecto. Recién renovado con un diseño vibrante que despierta todos los sentidos, el resort invita a sus huéspedes a sumergirse en un mundo donde el sol, el mar y la arena se encuentran en perfecta armonía.

Con 153 villas distribuidas entre la playa y el mar, algunas con piscina privada y vistas espectaculares de la laguna, cada alojamiento ofrece comodidad, privacidad y un entorno pensado para disfrutar de cada momento. Desde las villas familiares hasta las Water Villas únicas, OBLU NATURE Helengeli combina el descanso con la diversión en un entorno natural exuberante.

El resort propone una experiencia activa e inolvidable: su exótico arrecife privado permite practicar snorkel y buceo a pocos pasos de la orilla, mientras que más de 30 puntos de inmersión cercanos garantizan encuentros con delfines, tortugas y coloridos corales. Además, su escuela de buceo certificada PADI y las actividades de deportes acuáticos no motorizados, desde paddle surf hasta kayaks, ofrecen oportunidades para explorar la isla y sus aguas turquesas de manera segura y emocionante.

En OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, cada instante se convierte en una celebración de la naturaleza y la vida al aire libre para quienes desean reconectar con el mundo natural en su estado más puro.