Aminoácidos del Colágeno: la revolución vegetal que despierta tu colágeno natural

Moverse sin rigidez, sentirse ágil, mantener una piel firme y luminosa... En una época en la que bienestar significa poder disfrutar del cuerpo en plenitud, la marca Ana Maria Lajusticia presenta una innovación pensada para quienes buscan cuidar sus articulaciones, huesos y piel sin recurrir a ingredientes de origen animal.

Se llama Aminoácidos del Colágeno, y es una fórmula 100 % vegetal diseñada para activar la producción natural de colágeno del propio organismo.

Más que un simple sustituto del colágeno tradicional, este producto aporta a nuestro cuerpo los aminoácidos exactos y en la proporción justa que necesita para volver a fabricar colágeno por sí mismo.

“No añadimos colágeno, sino los componentes que lo despiertan desde dentro”, explica Lara Feliu, dietista-nutricionista y embajadora de la marca, además de nieta de la mítica Ana Maria Lajusticia. “El colágeno no existe en el mundo vegetal, pero sí los aminoácidos que lo componen. Nuestra fórmula replica ese perfil con ingredientes 100 % vegetales, especialmente pensada para quienes siguen una alimentación vegetariana o buscan una alternativa sostenible”.

La base de esta combinación está en la lenteja amarilla, el guisante y aminoácidos vegetales aislados, una mezcla que además destaca por su sabor Cookies & Cream y su excelente solubilidad. Puede tomarse disuelta en agua, leche o bebidas vegetales, integrándose con facilidad en la rutina diaria.

¿Qué beneficios aporta?

Ayuda al cuidado de articulaciones y cartílagos.

Contribuye a mantener la fuerza y densidad de los huesos.

Favorece la elasticidad y firmeza natural de la piel.

Apoya la recuperación muscular tras la actividad física.

Refuerza uñas y cabello desde la raíz.

El colágeno es una de las proteínas estructurales más importantes del cuerpo, pero su producción disminuye con la edad. Este nuevo producto de Ana Maria Lajusticia ofrece los nutrientes precursores necesarios para estimular esa síntesis natural, ayudando a conservar la vitalidad y el equilibrio físico.

Con este lanzamiento, la firma barcelonesa reafirma su compromiso con una salud consciente, sostenible y basada en el rigor científico, uniendo décadas de experiencia con innovación al servicio del bienestar diario.