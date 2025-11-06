Amaya Suberviola ganadora del 40 Premio BMW de Pintura

jueves 06 de noviembre de 2025 , 08:30h

La artista navarra Amaya Suberviola se ha alzado con el 40º Premio BMW de Pintura por su obra “ST25061 (Coger una pestaña con los dedos)”.

En la categoría de Arte Digital, el galardón ha recaído en el madrileño Chino Moya por su pieza audiovisual “Metapope”.

Los premios fueron entregados en la gala, celebrada en el Teatro Real y conducida por Álex González y Alaska, que fue mucho más que una ceremonia de entrega de premios: fue una celebración del poder del arte para emocionar y unir.

Con esta edición, el Premio BMW de Pintura celebra cuatro décadas de compromiso ininterrumpido con la cultura y el talento artístico, consolidándose como uno de los certámenes más prestigiosos de Europa.

Desde su creación en 1986, el galardón ha impulsado la carrera de más de 29.000 artistas, contribuyendo a estrechar los lazos entre empresa, arte y sociedad.

Todas las obras finalistas de la 40ª edición podrán contemplarse por primera vez en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, del 20 de noviembre de 2025 a finales de enero de 2026.

AMAYA SUBERVIOLA

Amaya Suberviola (Mendavia, 1993). Graduada en Arte, con especialidad en pintura y gráfica por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde también realiza un Máster en Pintura (2016). Su obra reflexiona sobre la construcción de las imágenes en la sociedad contemporánea y era digital, las normas que llegan a afectar a sus soportes y qué cambios o alteraciones producen estos contenedores en la imagen resultante.