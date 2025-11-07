Finnair operará en 2026 una cifra récord de vuelos entre Helsinki y Tailandia

viernes 07 de noviembre de 2025 , 10:15h

Finnair ofrecerá la cifra récord de 25 vuelos semanales a Tailandia durante el invierno de 2026. La aerolínea volará a Bangkok hasta 18 veces por semana, cuatro vuelos más que este invierno, con hasta tres frecuencias diarias.

Bangkok es uno de los destinos invernales más tradicionales de Finnair. El próximo invierno, la compañía aérea añadirá un nuevo vuelo nocturno diario desde Helsinki a la capital tailandesa, lo que permitirá a los pasajeros continuar su viaje o comenzar sus vacaciones el mismo día. Del mismo modo, el vuelo de regreso despegará de Bangkok por la noche y llegará a Helsinki a primera hora de la mañana, conectando con los primeros vuelos matutinos de la extensa red europea de Finnair.

Finnair también reanudará los vuelos directos a Krabi, uno de los destinos vacacionales más reconocidos del país, en el sur de Tailandia. En el invierno de 2026 habrá dos vuelos semanales de Helsinki a Krabi, los lunes y jueves. Los vuelos directos a Krabi se habían operado por última vez en la temporada invernal de 2019.

“Tailandia es, sin duda, uno de nuestros destinos de larga distancia más populares en invierno. Con hasta tres vuelos diarios a Bangkok, respondemos a la creciente demanda, y la capacidad es significativa incluso para los estándares europeos. Krabi ofrece una alternativa a Phuket para quienes buscan unas vacaciones de playa más tranquilas”, señaló Perttu Jolma, vicepresidente de gestión de red de Finnair.

Además de Bangkok y Krabi, Finnair volará a Phuket cinco veces por semana el próximo invierno.