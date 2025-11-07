Iberia ofrecerá WiFi de alta velocidad gratuito a todos sus clientes

viernes 07 de noviembre de 2025 , 10:30h

Iberia va a ofrecer a todos sus clientes un nuevo y mejorado sistema de conectividad a bordo. IAG, el grupo al que pertenece la aerolínea, acaba de firmar una alianza estratégica con Starlink, el proveedor líder mundial de internet por satélite desarrollado por SpaceX.

Gracias a este acuerdo, Iberia contará con un servicio de WiFi de alta velocidad en todos sus vuelos, tanto de largo como de corto radio. El servicio será gratuito para todos los clientes (turista, turista premium y Business) y supone un salto cualitativo en la experiencia a bordo que da al cliente la posibilidad de estar conectado durante todo el vuelo. Esta iniciativa, que comenzará a implementarse en 2026, permitirá a los clientes de Iberia disfrutar a bordo de una experiencia de conexión similar a la de sus hogares.

Gracias a la avanzada tecnología de Starlink, los clientes de la aerolínea podrán tener acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta, incluso en zonas sin cobertura como los polos. Este avance garantiza que los clientes de Iberia puedan mantenerse conectados durante todo el vuelo, sin importar la ruta o el destino.

La tecnología Starlink, basada en la conectividad de miles de satélites en órbita baja, ofrecerá velocidades de descarga de hasta 450 Mbps y de subida de hasta 70 Mbps, lo que permitirá acceder a plataformas de entretenimiento en streaming, trabajar en la nube, jugar en línea y otras muchas posibilidades.

La innovación, pilar del Plan de Vuelo 2030

El acuerdo entre IAG y Starlink refuerza la apuesta del grupo de aerolíneas por la innovación y la tecnología, pilares esenciales del Plan de Vuelo 2030 de Iberia. Esta alianza permitirá ofrecer conectividad de alta velocidad y mejorará la experiencia del cliente desde la puerta de embarque hasta el aterrizaje.

En línea con su estrategia, Iberia destinará una parte importante de los 6.000 millones de euros de inversión contemplada en el Plan de Vuelo 2030 a iniciativas que impulsan la digitalización, la inteligencia artificial y la creación de la Ciudad Iberia, un centro de innovación aeronáutica de vanguardia. Con ello, la compañía avanza hacia un futuro más conectado, eficiente y sostenible, consolidando su liderazgo en la aviación europea.