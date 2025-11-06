Islandia, destino para despedir el año entre volcanes y auroras boreales

jueves 06 de noviembre de 2025 , 10:30h

Más allá de los fuegos artificiales y de las celebraciones tradicionales, cada vez son más los viajeros que buscan despedir el año en contacto con la naturaleza y lejos del bullicio. Islandia se posiciona como uno de los destinos preferidos para quienes desean combinar aventura, desconexión y ambiente festivo en estas fechas especiales.

Islandia Tours, touroperador especializado en viajes a Islandia que forma parte del Grupo Island Tours, invita a vivir esta experiencia con su programa “Joyas de Invierno – Fin de Año”, un circuito guiado que recorre los escenarios más emblemáticos del país: desde los géiseres y cascadas del Círculo Dorado hasta las playas de arena negra de la costa sur o los glaciares de la península de Snæfellsnes.

Durante esta época del año, también será posible realizar salidas diarias para admirar la belleza de la aurora boreal, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Sus luces danzan sobre el cielo invernal, tiñendo de verde y púrpura los paisajes helados y creando un momento que parece detener el tiempo.

Además, durante el itinerario, los viajeros podrán vivir momentos únicos como explorar una cueva de hielo en el volcán Katla o relajarse en las aguas termales de la Sky Lagoon, una de las más modernas del país.

El viaje incluye vuelos directos, alojamiento en hoteles de primera categoría, desayunos diarios, dos cenas y el acompañamiento de guías locales de habla hispana, expertos en la cultura y la naturaleza islandesas.

Las salidas están programadas para el 28 de diciembre desde Barcelona y el 29 de diciembre desde Madrid, con opciones de ocho o nueve días de duración.