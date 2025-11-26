OUIGO celebra el Black Friday con 50% de descuento para viajar este invierno

miércoles 26 de noviembre de 2025 , 08:15h

El Black Friday se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año para aprovechar descuentos y ofertas especiales con los que planear escapadas. En un contexto donde los viajeros buscan descubrir nuevos destinos sin que el precio sea un obstáculo, OUIGO vuelve a demostrar que viajar de manera fácil, rápida y económica es más posible que nunca.

Disfruta de un Black Friday a toda velocidad

Con motivo del Black Friday, la compañía de trenes de alta velocidad lanza “Reviajas", una nueva promoción que transforma cada viaje en una oportunidad de volver a hacerlo a un precio imbatible. Durante una semana, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, por la compra de un billete para viajar entre el 1 de diciembre y el 7 de enero, los viajeros recibirán un descuento canjeable del 50% en su próximo viaje entre el 8 de enero y el 28 de febrero.

La oferta es válida para todos los destinos en los que opera la compañía: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Elche, Alicante, Valladolid, Segovia, Cuenca, Albacete, Murcia, Córdoba, Sevilla y Málaga. Además, por cada billete incluido en la reserva se generará un voucher, por lo que, si en una misma reserva viajan varias personas, cada una de ellas tendrá su propio descuento para viajar en el nuevo año.

Escapadas navideñas y viajes de invierno al mejor precio

En pleno periodo de planificación de escapadas por el puente de diciembre, viajes navideños, reencuentros familiares y excursiones de invierno, el Black Friday de OUIGO anima a los viajeros a aprovechar esta ocasión para “reviajar” y descubrir en un nuevo viaje los para descubrir los planes que ofrecen todos sus destinos: el alumbrado navideño de Madrid, disfrutar de un invierno junto al mar en Málaga, una ruta gastronómica por Valencia o Alicante, planes culturales en Barcelona o descubrir el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Segovia.

La compañía de alta velocidad ofrece billetes económicos, asientos XL, tarifas especiales para los más pequeños —tarifa plana de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años, mientras que los menores de 3 años pueden viajar de forma gratuita, siempre que lo hagan en brazos de un adulto— y compensaciones en retrasos a partir de media hora. Además, OUIGO cuenta con la opción “Tiempo para pensar”, que por tan solo 2€ permite reservar el viaje y mantener su precio entre 48 horas y 7 días. Además, para ofrecer un viaje inmejorable, los trenes OUIGO cuentan con OUIBAR, una cafetería atendida por el personal a bordo, y el nuevo servicio SMARTBAR, que permite realizar pedidos sin levantarse del asiento.