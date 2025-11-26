MSC trae el mar a Madrid: su primera playa pop-up desembarca en Gran Vía

Madrid vuelve a demostrar que no necesita costa para vivir el espíritu del verano. La compañía de cruceros MSC Cruises ha inaugurado su primera pop-up experiencial en la capital, bajo el llamativo lema “En Madrid sí hay playa”, una acción que busca trasladar la esencia del mar al corazón de la ciudad. Este innovador espacio efímero, instalado en el número 46 de la Gran Vía, transforma uno de los puntos más transitados de Madrid en un pequeño oasis marítimo donde el público puede descubrir de manera lúdica y sensorial el universo de los cruceros. Esta iniciativa, que estará abierta al público hasta el domingo 30 de noviembre, se presenta como una cita imprescindible para los amantes de los viajes, la tecnología y el turismo marítimo, acercando al público madrileño —y a los miles de visitantes que recorren la Gran Vía a diario— a las experiencias, rutas y servicios más exclusivos de MSC.

La propuesta invita al público a sumergirse —sin salir del centro de la ciudad— en el universo de los grandes cruceros de MSC. Dentro del espacio, los visitantes encontrarán diferentes zonas diseñadas para experimentar la vida a bordo: desde juegos que permiten ganar pequeños obsequios al instante. Uno de los principales atractivos es la experiencia inmersiva con gafas de inteligencia artificial, que transporta al usuario al interior de un barco de MSC y le permite recorrer virtualmente camarotes, piscinas, restaurantes y áreas de ocio como si realmente estuviera navegando. Además, el público podrá conocer de primera mano las novedades de la naviera para la próxima temporada, incluidos itinerarios, servicios exclusivos y sus últimas propuestas en sostenibilidad y entretenimiento a bordo, todo ello guiado por personal especializado dispuesto a resolver dudas y despertar aún más las ganas de viajar.

Como incentivo añadido, MSC sorteará entre los asistentes una visita exclusiva de un día a uno de sus barcos en Barcelona, una oportunidad única para descubrir de cerca cómo es la vida en alta mar. Los ganadores podrán recorrer libremente las principales áreas del barco y acceder a espacios que habitualmente solo disfrutan los pasajeros: zonas de ocio, teatros, restaurantes temáticos, piscinas, spa y cabinas de diferentes categorías. Esta jornada permitirá conocer de primera mano la oferta gastronómica, las propuestas de entretenimiento y el innovador diseño que caracteriza a los buques de la naviera. Una experiencia completa que actúa como anticipo perfecto para quienes sueñan con embarcarse en un futuro crucero.

El epicentro de esta experiencia es Ocean Cay MSC Marine Reserve, la exclusiva isla privada de la línea de cruceros en las Bahamas, un santuario marino y destino único al que solo pueden acceder sus pasajeros, y que ahora se recrea con todo lujo de detalles en Madrid.

“Queremos que esta pop-up sea una invitación a soñar y a viajar en pleno noviembre. Nuestro objetivo es que quien entre en el espacio sienta que la magia de viajar con MSC Cruceros empieza mucho antes de embarcar, conectando directamente con la esencia única del Caribe y la exclusividad de Ocean Cay MSC Marine Reserve”, explica Sofía Basterra, PR Manager de MSC Cruceros España.

Durante toda la Black Friday Week, el espacio invitará a los madrileños a vivir el verano en pleno mes de noviembre, con una ambientación que recrea una playa paradisíaca y que incluye elementos interactivos: desde una refrescante piscina de bolas tematizada hasta innovadoras experiencias de realidad virtual que permiten explorar la vida a bordo de los espectaculares barcos de MSC Cruceros. Además de descubrir las promociones exclusivas del Black Friday, con descuentos de hasta el 50% en cruceros seleccionados, quienes se acerquen a la pop-up podrán disfrutar de múltiples fotocalls temáticos, sorpresas exclusivas y distintas activaciones y sorteos. También tendrán la oportunidad de reservar su próximo crucero directamente desde el espacio y vivir un anticipo del ambiente y del servicio que distinguen a MSC Cruceros.

Con esta acción, la compañía apuesta por acercar el mundo de los cruceros al público urbano y reforzar su presencia en España mediante un formato innovador, dinámico y accesible para todos los públicos. La pop-up no solo sirve como escaparate de las experiencias que ofrece MSC, sino que también actúa como punto de encuentro para quienes desean informarse, inspirarse o planificar su próximo viaje en alta mar. Con ella, la naviera demuestra su intención de conectar con nuevos viajeros, especialmente con aquellos que aún no han vivido un crucero y buscan una primera toma de contacto. Además, la iniciativa se alinea con la estrategia de la compañía de crear experiencias más cercanas, tecnológicas y participativas, situando al visitante en el centro de la acción y trasladando el espíritu de los grandes barcos a una de las arterias más emblemáticas de la capital.