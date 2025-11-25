La magia de la Navidad llega a Parque Warner y al Parque de Atracciones de Madrid

martes 25 de noviembre de 2025 , 10:00h

La temporada más esperada del año vuelve a llenar de magia y fantasía cada rincón de Parque Warner Madrid y Parque de Atracciones de Madrid. Desde el 6 de diciembre y hasta el 4 de enero en Parque de Atracciones de Madrid y hasta el 5 de enero en Parque Warner, ambos parques se convierten en el escenario perfecto para celebrar la Navidad con familia y amigos, rodeados de personajes entrañables, espectáculos, luces, música y la atmósfera más especial del año.

La emoción de “Christmas Studios” vuelve a brillar en Parque Warner Madrid

Parque Warner Madrid se viste con la ilusión del cine para vivir la Navidad celebrando la segunda edición de “Christmas Studios”, transformando cada área del parque en un plató lleno de fantasía. Inspirado en la magia de las películas que despiertan emociones y recuerdos, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva en los distintos mundos temáticos: Cartoon Village, Hollywood Boulevard, DC Super Heroes World, Movie World Studios y Old West Territory.

Entre las novedades de este año, Parque Warner presenta “Bubble Christmas”, un nuevo espectáculo navideño de burbujas en el Teatro Chino que cuenta la historia de Bublinna, un duende cuya tarea no es fabricar juguetes ni envolver regalos, sino recoger los bostezos de los niños antes de dormir y transformarlos en burbujas mágicas que viajan hasta los rincones más lejanos del mundo, llevando consigo los deseos de cada pequeño soñador. Además, en Hollywood Boulevard los visitantes podrán disfrutar de “Happy Holidays”, un nuevo espectáculo de baile y animación de calle con personajes navideños. Otra de las novedades será “Repsol Christmas Music Studio”, un auténtico estudio navideño de mano de Repsol, en el que cada familia o grupo de amigos podrá grabar su villancico favorito con efectos, instrumentos reales y calidad de sonido profesional. Todo listo para compartir con sus seres queridos. Repsol y Parque Warner colaboran desde este verano para cubrir todo el suministro energético de Parque Warner Madrid con electricidad y gas natural con garantías de origen y combustibles 100% renovables.

Durante estas fechas, los visitantes también podrán disfrutar de espectáculos familiares como “The Santa’s Magical Bell”, un musical navideño con canciones, coreografías y una escenografía deslumbrante envuelven una historia llena de magia. Además, se puede disfrutar de “Una Navidad en Dodge City” y “Christmas Town”, donde los elfos comparten con los visitantes el espíritu navideño entre bailes, talleres y una villa mágica llena de vida.

En Old West Territory, hasta el 23 de diciembre, el “Taller de Papá Noel” abre sus puertas para que grandes y pequeños puedan conocer de cerca el lugar donde trabaja uno de los personajes más queridos de la Navidad, en un entorno cuidado al detalle y lleno de sorpresas.

El imponente árbol de Navidad de 22 metros de altura, situado en la entrada principal del parque, volverá a ser el gran protagonista de la temporada. Este año, lo hará con nueva decoración de vídeo y música, inspirada no solo en motivos navideños, sino también en escenas de personajes de Looney Tunes y DC. Cada tarde, su espectáculo de luces, música e imágenes llenará el cielo de color, mientras todo el parque se viste de gala con guirnaldas, lazos y una iluminación que transforma cada rincón en un auténtico escenario de cuento.

Los más pequeños podrán culminar su jornada navideña en “Dance Festival Christmas Edition”, un espectáculo musical con sus personajes favoritos de Looney Tunes. Estos personajes también estarán presentes en “El Encendido del Árbol de Navidad”, un espectáculo de calle en Hollywood Market donde se puede vivir muy de cerca la magia de estas fiestas. Además, personajes de Looney Tunes, DC o Gizmo de los Gremlins recorrerán las calles luciendo sus mejores galas invernales, así como en el desfile de cierre diario “Superstars of Christmas Parade”.

Melchor, Gaspar y Baltasar también estarán en el parque del 26 de diciembre hasta el 5 de enero, día en el que la magia alcanza su punto culminante con la esperada Cabalgata de Reyes, un desfile lleno de luz y color donde los Reyes Magos comparten protagonismo con los héroes de DC y los personajes más emblemáticos del parque.

Esta amplia programación de Navidad se suma a las más de 30 atracciones del parque para todas las edades, que harán que la jornada no solo esté llena de emoción, sino también de adrenalina. Para los más pequeños, montañas rusas como “Tom y Jerry: Picnic en el Parque” o “La Aventura de Scooby Doo” les esperan, entre una amplia oferta. Para los más atrevidos, “Batman Gotham City Escape” les pondrá a prueba en una experiencia inmersiva y muy rápida con Batman y Joker como protagonistas.

La magia de Winterland vuelve a Parque de Atracciones de Madrid

El espíritu navideño también regresa a Parque de Atracciones de Madrid del 6 de diciembre al 4 de enero, con una atmósfera llena de ilusión y fantasía en cada rincón.

Winterland, el mundo mágico donde nació la Navidad, vuelve a cobrar vida en la zona de Naturaleza del parque. Este universo, habitado por hadas, unicornios y criaturas fantásticas como unicornios, zorros y ciervos alados, invita a los visitantes a descubrir el origen de la Navidad y a reconectar con la esencia de la celebración: la amistad, la ilusión y la esperanza.

Los espectáculos también llenarán de emoción la visita con propuestas para toda la familia con espectáculos musicales. Como novedades, el parque estrena dos nuevos shows. “Lumina Aeterna” se ambienta en un tiempo anterior a la Navidad, cuando unos antiguos Espíritus de Luz llegaron a la Tierra para encender​ esperanza en un mundo cubierto de sombras.​ La más joven de ellos creó un Árbol resplandeciente cuya magia solo podía mantenerse con la pureza del corazón humano, dando origen a una tradición eterna.​ Un maravilloso show de cierre en Avenida de las Cascadas, lleno de luces y música, invita a toda la familia a celebrar juntos la magia y la ilusión de estas fiestas.

Otra de las novedades en “Burbujas de invierno”, un hada criada por los elfos sueña con unir dos mundos muy distintos.​ Al mezclar la magia de las hadas con la alegría de los elfos, crea burbujas capaces de llenar Winterland de sonrisas. ​Un espectáculo dulce, visual y lleno de fantasía para toda la familia.

Estas novedades se suman a “La Magia de las Hadas”, una emocionante aventura en Venta del Pinar donde hadas y elfos crearán un mundo mágico iluminado por luces encantadoras. Los niños y niñas aprenderán, a través de pruebas mágicas, la importancia de compartir la luz y esperanza con los demás.

También vuelve “Noel”. Un espectáculo musical donde narran la historia del mundo mágico de Winterland.​ La tranquilidad de sus habitantes se ve interrumpida por la llegada de un hombre del mundo exterior que cambiará los equilibrios de este país encantado. ​La historia de amor entre la rebelde princesa de Winterland y el humano que sufrirá una transformación al símbolo de la navidad, cambiará para siempre el destino de los dos protagonistas. Surgirá una nueva y eterna amistad con una criatura mágica.

Papá Noel y su elfo recibirán a los más pequeños en la Casita de Madera para recoger sus cartas y hacerse una foto con ellos, mientras que los Reyes Magos de Oriente esperarán en el templo egipcio para escuchar los deseos de los niños y repartir ilusión antes de la gran noche del 5 de enero.