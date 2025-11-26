Warhol, Pollock y otros espacios americanos

EN EL MUSEO THYSSEN HASTA EL 25 DE ENERO DE 2026

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza organiza una exposición que reúne la obra de Andy Warhol y Jackson Pollock, dos nombres clave en el arte del siglo XX, quienes plantean problemas relacionados con las nuevas estrategias espaciales.

Se trata de dos figuras extraordinariamente complejas, en apariencia muy distintas, pero unidas, igual que otros artistas de esa generación también presentes en la muestra, por sus preocupaciones hacia los cambios en la tradición pictórica, lo espacial y, en algunos casos, el uso de los grandes formatos.

La exposición, que cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, reúne más de cien obras, muchas nunca vistas en España, que permiten descubrir cómo Jackson Pollock (1912-1956) no siempre fue un “maestro abstracto” así como revelar a un Andy Warhol (1928-1987) más complejo que el artista de los temas banales, de la cultura de masas, representados desapasionadamente.

Proceden de una treintena de instituciones de Norteamérica y Europa y están firmadas por Warhol, Pollock y otros artistas como Lee Krasner, Helen Frankenthaler, Marisol Escobar, Sol LeWitt y Cy Twombly. Entre ellas se encuentran Marrón y plata I de Pollock, Express de Robert Rauschenberg y Sin título (verde sobre morado) de Mark Rothko, de la colección Thyssen-Bornemisza.