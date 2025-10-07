OUIGO abre la venta de billetes desde 9€ para todos sus destinos

martes 07 de octubre de 2025 , 09:00h

Sabemos que cada vez somos más de dejar las cosas para el último momento. Sin embargo, anticiparse siempre tiene sus ventajas y por eso OUIGO, el operador de trenes de alta velocidad abre este jueves 9 de octubre, a las 10:00h, la venta de billetes desde solo 9€ para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos.

Con esta apertura de ventas, OUIGO invita a sus viajeros a descubrir cualquiera de sus 15 destinos y a vivir todos esos planes que están a tan solo un billete de distancia; y que se podrán comprar a través de la APP y de la web de OUIGO.

Además, para que nadie se quede sin su billete, la compañía ha anunciado que ampliará su capacidad respecto a 2025, en un 14% más de plazas, gracias a cuatro nuevas frecuencias en las rutas de:

Madrid – Barcelona : la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones, teniendo 8 de estas paradas en Zaragoza.

: la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones, teniendo 8 de estas paradas en Zaragoza. Madrid - Sevilla : en la ruta hacia la capital andaluza la compañía ampliará a una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo así un total de 8 circulaciones. Todas ellas con parada en Córdoba.

: en la ruta hacia la capital andaluza la compañía ampliará a una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo así un total de 8 circulaciones. Todas ellas con parada en Córdoba. Madrid – Málaga : la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más.

: la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más. Madrid - Murcia: para seguir reforzando la conexión en esta ruta OUIGO añadirá una frecuencia diaria, alcanzando las 3 idas y vueltas. Además, para conectar aún más con Murcia, la compañía ha incorporado la conexión Murcia – Alicante – Madrid – Valladolid y Murcia – Alicante – Madrid, ambas rutas con paradas intermedias.

La compañía de alta velocidad ofrece billetes económicos, asientos XL, tarifas especiales para los más pequeños —tarifa plana de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años, mientras que los menores de 3 años pueden viajar de forma gratuita, siempre que lo hagan en brazos de un adulto— y compensaciones en retrasos a partir de media hora. Además, OUIGO cuenta con la opción “Tiempo para pensar”, que por tan solo 2€ permite reservar el viaje y mantener su precio entre 48 horas y 7 días.