Cómo y a dónde viajarán los españoles el próximo año

miércoles 26 de noviembre de 2025 , 08:00h

Travelzoo, el club de los entusiastas de los viajes, presenta su estudio Tendencias de Viaje 2026, realizado en octubre de 2025 entre sus socios en España y una muestra adicional de personas interesadas en viajar.

El informe muestra que los socios de Travelzoo son viajeros experimentados, con un promedio de 2,6 viajes al extranjero en 2025 y casi 15 días de vacaciones fuera de España, frente a 2 viajes y 11 días de los viajeros en general, lo que refleja su mayor actividad y planificación. Pese a estas diferencias, todos los viajeros consultados coinciden en sus destinos favoritos, además de querer explorar lugares alternativos y aprovechar las mejores ofertas al planificar sus viajes.

Italia y Japón, los destinos favoritos

Según el estudio, Italia se mantiene como el destino internacional más deseado para 2026. Entre los socios de Travelzoo, casi la mitad (47 %) señala Roma como su preferido, seguido por el triángulo Nápoles/Pompeya/Capri, elegido por cerca de cuatro de cada diez, y Venecia, mencionada por un tercio de los encuestados. En el caso del resto de viajeros consultados, Roma lidera el ranking con seis de cada diez, seguida por Florencia con casi la mitad de los encuestados, y Venecia, citada por cuatro de cada diez.

Japón ocupa el segundo puesto de los destinos elegidos en 2026 consolidándose con fuerza como un destino aspiracional para los viajeros. La lista de lugares preferidos a los que viajar se completa con Francia, Alemania, Grecia, Egipto, Argentina y Portugal.

Destinos alternativos y turismo consciente

Cada vez más, la tendencia es optar por un enfoque consciente a la hora de viajar, buscando descubrir lugares nuevos en lugar de repetir destinos conocidos. Paralelamente a los destinos más populares, crece el interés por destinos alternativos en los que encontrar experiencias auténticas sin masificación.

Estos destinos con menos afluencia permiten disfrutar de la cultura, la gastronomía y los atractivos locales de manera más tranquila y económica, al mismo tiempo que ofrecen la emoción de descubrir rincones menos conocidos.

El estudio también evidencia la consolidación del viajero consciente: respetar la cultura local, mencionado por el 67 % de los miembros y el 54 % de los viajeros generales, así como apoyar negocios locales, se ha convertido en un criterio clave a la hora de planificar un viaje.

Lo que buscan los viajeros

Las experiencias culturales son las más buscadas por los viajeros, citadas por cerca de la mitad de ellos, seguidas de las escapadas urbanas y los tours organizados, mientras que las vacaciones de playa continúan siendo populares, elegidas por alrededor del 40 %.

En cuanto al alojamiento, las opciones flexibles con solo desayuno o media pensión destacan entre los viajeros, elegidas por alrededor de cuatro de cada diez. El todo incluido sigue siendo también una elección habitual, preferida por cerca de la mitad, lo que refleja la diversidad de preferencias y la búsqueda de experiencias adaptadas a distintos estilos de viaje.

Los viajes multigeneracionales, que reúnen a tres o más generaciones de la familia, representan alrededor del 40 % de los viajes, destacando la importancia de compartir experiencias entre distintas edades. Por su parte, los viajes en solitario empiezan a ser una tendencia al alza con más de ocho de cada diez viajeros que los han realizado en alguna ocasión, aunque entre los socios de Travelzoo esta opción es menos frecuente.

A la hora de reservar, los paquetes turísticos siguen siendo la opción preferida (alrededor del 45 %), y la principal prioridad al elegir un viaje es aprovechar precios u ofertas atractivas para cerca de la mitad de los viajeros. Además, muchos muestran disposición a viajar fuera de temporada alta, con más del 75 % que opta por esta alternativa para disfrutar de mejores condiciones y experiencias más tranquilas.