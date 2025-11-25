publicidad
Iberia estrena su campaña de Black Friday con ofertas desde 21 euros
martes 25 de noviembre de 2025, 02:50h

Iberia lanza su campaña de ofertas con motivo del Black Friday, con vuelos desde 21 euros por trayecto. La aerolínea ofrece billetes a decenas de destinos a precios más económicos, para volar entre el 8 de enero y el 31 de mayo de 2026. Los clientes de Iberia pueden comprar vuelos para viajar a España desde 21 euros, a Europa 25 euros, a Estados Unidos desde 185 euros y a Latinoamérica desde 227 euros (precios por trayecto).

En corto y medio radio, Iberia ofrece vuelos a Oviedo desde 21 euros por trayecto, desde 25 euros a Lisboa, a París desde 42 euros y desde 59 euros a ciudades europeas como Londres, Praga e Innsbruck. También se pueden comprar vuelos a Estocolmo por 69 euros o por 139 euros a Rovaniemi, donde se encuentra la casa de Papá Noel.

Gracias a la campaña del Black Friday, Iberia ofrece vuelos a precios imbatibles a varios de sus destinos en Estados Unidos: a Nueva York desde 185 euros, a Orlando desde 253 y a Los Ángeles desde 258 euros el trayecto. En Latinoamérica, se pueden adquirir vuelos a Puerto Rico desde 220 euros, a México desde 227 euros y a Buenos Aires en Turista Premium desde 686 euros por trayecto. También se incluyen en esta promoción los dos nuevos destinos de Iberia en Brasil: Fortaleza, desde 298 euros, y Recife, desde 333 euros por trayecto.

Las ofertas del Black Friday de Iberia estarán disponibles desde hoy de manera exclusiva para los clientes registrados en iberia.com y, para el resto, a partir del miércoles.

60% de descuento en Avios

Los clientes Iberia Club, el programa de fidelización de la compañía, también pueden aprovechar este Black Friday para adquirir sus billetes con Avios con hasta un 60 % de descuento. Esta promoción permite volar desde el 24 de noviembre de 2025 al 25 de marzo de 2026 y está disponible para más de 70 destinos del Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum), excluido el Puente Aéreo.

