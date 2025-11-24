Singapore Airlines lanza tarifas especiales de Black Friday desde Barcelona

lunes 24 de noviembre de 2025 , 09:45h

Singapore Airlines (SIA) anuncia sus nuevas tarifas especiales de Black Friday para viajar desde Barcelona a una amplia selección de destinos en Asia, Australia, Nueva Zelanda y Milán. Las ofertas estarán disponibles desde hoy hasta el 3 de diciembre con motivo del Black Friday, y permiten planificar viajes a lo largo de 2026, con distintos periodos aplicables según el destino.

Con precios de ida y vuelta desde 124 euros para Milán y desde 571 euros para destinos asiáticos, con tasas incluidas, ofrecen a los viajeros la oportunidad de planificar tanto escapadas cortas como grandes viajes a algunos de los destinos más populares de la red global de la aerolínea.

Los billetes son válidos exclusivamente para vuelos con salida y regreso a Barcelona, y permiten hacer una parada en Singapur, hub de la aerolínea, antes de continuar hasta el destino final. Otra de sus grandes ventajas reside en la posibilidad de regresar desde un destino distinto al de llegada, lo que ofrece mayor flexibilidad para personalizar el itinerario. En los destinos asiáticos, la promoción está disponible únicamente en clase Turista, con una estancia mínima de cinco días y máxima de tres meses, mientras que para Milán se podrá escoger entre clase Business, Turista Premium y Turista.

Descubre el Sudeste Asiático en 2026

Entre los destinos destacados en Asia, Singapur, desde 631 euros, ofrece una combinación única de modernidad y tradición, con impresionantes rascacielos, el icónico Marina Bay Sands y los jardines futuristas de Gardens by the Bay. Bali, desde 667 euros, invita a descubrir playas paradisíacas, templos ancestrales y una vibrante cultura local. Yakarta, desde 571 euros, mezcla la vida urbana con mercados tradicionales y centros culturales, mientras que Manila, desde 635 euros, combina historia colonial, modernas áreas comerciales y una animada vida nocturna. Bangkok y Phuket, desde 644 euros, prometen templos dorados, bulliciosos mercados flotantes y playas de ensueño, mientras que Kuala Lumpur, desde 576 euros, destaca por las Torres Petronas y su diversidad gastronómica. Ho Chi Minh y Hanoi, desde 721 euros, ofrecen la rica herencia cultural de Vietnam, con pagodas, museos y la famosa gastronomía callejera.

Para los que buscan aventura en Oceanía, los precios parten de 1.278 euros para Sídney, con su emblemático Opera House y las playas de Bondi y Manly; 1.310 euros para Melbourne, ciudad de arte, café y cultura deportiva; 1.652 euros para Brisbane, con su clima subtropical y cercanía a la Gran Barrera de Coral; 1.636 euros para Perth, con playas vírgenes y parques naturales; y 1.655 euros para Auckland, conocida como la “Ciudad de las Velas” por su vida marítima y paisajes volcánicos cercanos.

Singapur: puerta de entrada a Asia

Los viajeros pueden aprovechar la posibilidad de hacer una parada en Singapur para explorar la ciudad durante su viaje, así como regresar desde un destino diferente al de llegada, disfrutando de un itinerario más flexible y adaptado a sus preferencias. La amplia conectividad de Singapore Airlines, junto a su filial Scoot, cubre más de 126 destinos en 37 países, ofreciendo opciones personalizadas para cada viajero.

Explora el encanto de Milán

En Europa, Milán ofrece tarifas competitivas en varias clases y combina historia, moda y cultura. La Clase Business tiene precios de ida y vuelta desde 524 euros y solo ida desde 310 euros; la Clase Turista Premium desde 329 euros ida y vuelta y 193 euros solo ida; mientras que la Clase Turista ofrece tarifas desde 124 euros ida y vuelta y 70 euros solo ida. Más allá de ser la capital de la moda, Milán invita a visitar la majestuosa Catedral de Milán, la icónica Galería Vittorio Emanuele II, y obras maestras como La Última Cena de Leonardo da Vinci, convirtiéndola en un destino imprescindible tanto para los amantes del arte como de las compras.

Esta promoción contempla distintos periodos de viaje para adaptarse a las necesidades de los pasajeros: del 14 de enero al 18 de marzo de 2026, del 7 de abril al 10 de junio de 2026 y del 24 de agosto al 15 de octubre de 2026.

Singapore Airlines anima a sus clientes a reservar con antelación para asegurarse no solo los precios más atractivos, sino también una mayor disponibilidad de plazas en las fechas deseadas.

Las tarifas promocionales están disponibles en la página web oficial de la aerolínea, así como a través de las agencias de viajes registradas en el canal NDC. Estas tarifas representan una oportunidad única para descubrir Asia, Australia, Nueva Zelanda y Milán con la comodidad, el servicio y la hospitalidad que caracterizan a Singapore Airlines.