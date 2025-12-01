Data Appeal redefine la gestión de destinos con un nuevo asistente basado en IA agéntica

lunes 01 de diciembre de 2025 , 08:45h

The Data Appeal Company anunció el lanzamiento de una nueva función de su plataforma de inteligencia turística que convierte grandes volúmenes de datos turísticos en información y recomendaciones específicas, análisis de escenarios y propuestas prácticas, accesibles a los usuarios a través de una interfaz de inteligencia contextual.

Diseñada específicamente para las oficinas de turismo (DMOs, por sus siglas en inglés), entidades de gestión de destinos y autoridades turísticas, esta herramienta cambia las reglas del juego en la industria, abordando uno de los desafíos más importantes del sector: el crecimiento exponencial de la demanda turística y los datos asociados a las dinámicas de la industria, en un entorno de recursos y capacidades limitadas que impiden a los destinos mantener el ritmo de la industria.

A diferencia de las soluciones genéricas de IA, este sistema se basa en una base de conocimiento confiable, seleccionada, curada y actualizada continuamente, proveniente de cientos de datasets integrados en la plataforma de inteligencia turística de The Data Appeal y Mabrian. La nueva función combina indicadores georreferenciados, de comportamiento y de sentimiento, desde conectividad aérea hasta alojamiento y patrones de gasto, que son validados y analizados por el equipo de expertos en turismo de ambas compañías.

En la práctica, esta interfaz de IA agéntica se entrena a partir del ecosistema de datos propietario y la experiencia turística de Data Appeal y Mabrian. Gracias a este conocimiento sectorial, la herramienta puede ofrecer respuestas y sugerencias contextualizadas y específicas adaptadas a la realidad de cada destino. De esta forma, los destinos y las oficinas de turismo tendrán a su disposición una potente y novedosa herramienta de inteligencia contextual y autónoma que les dota de capacidades y habilidades para tomar decisiones de forma más ágil y efectiva, y para llevar a cabo acciones concretas.

Esta función va un paso más allá de la simple sugerencia: genera resultados concretos y permite tomar medidas, ayudando a los profesionales de las oficinas de turismo a pasar del análisis a la ejecución.

Un aliado estratégico que potencia las habilidades de los expertos en destinos

Esta nueva función se ha diseñado para acompañar a los equipos de las oficinas de turismo (DMOs), para que se convierta en un aliado estratégico que les aporte claridad, velocidad y confianza para realizar sus tareas y alcanzar sus objetivos de forma más eficiente.

Al reemplazar múltiples paneles de control con una interfaz conversacional sencilla, los usuarios obtienen indicaciones e información de forma instantánea, y pueden delegar tareas rutinarias de análisis y elaboración de informes; para centrarse en decisiones estratégicas de alto valor, y poner en marcha acciones con más rapidez e impacto.

Futuras evoluciones de la herramienta y la plataforma permitirán que las oficinas de gestión de destinos den acceso a otros actores del sector a este ecosistema de datos, fiable, robusto y anonimizado, que responde a los principios de privacidad desde el diseño. Este acceso compartido, seguro y basado en roles, supondrá que todos los actores de la industria operen a partir de información fidedigna y actualizada para tomar decisiones coordinadas y basadas en datos relevantes para toda la industria, independientemente del rol desempeñado en la organización, de su tamaño o de su nivel de capacidad analítica.

IA con perspectiva humana para tomar decisiones estratégicas

La plataforma y esta nueva capacidad son el reflejo del compromiso de Almawave Group con el desarrollo de una IA responsable y centrada en los seres humanos, capaz mejorar las capacidades de organizaciones públicas y privadas, a la vez que responde a sólidos principios de gobernanza de datos y sostenibilidad. Su objetivo no es reemplazar a los expertos o profesionales del turismo, sino simplificar su trabajo diario, liberar tiempo de tareas rutinarias, para ayudarles a centrarse en las decisiones, en el diseño y la implementación de estrategias que generen valor para los destinos y sus residentes

Esta función, ya disponible en la plataforma, se presentó oficialmente durante la ponencia que Mirko Lalli, CEO de The Data Appeal Company – Almawave Group, ofreció en el marco de la Conferencia Phocuswright 2025 en San Diego (California, Estados Unidos). El acceso está actualmente limitado a un entorno de acceso privado para destinos seleccionados, aunque las oficinas de turismo y DMOs que lo deseen ya pueden registrarse en la lista de acceso anticipado. La implementación y acceso general a esta herramienta se llevará a cabo por fases, a partir de principios de 2026.