Comenzó la 31ª edición de Grandes del Góspel en el Teatro Fernán Gómez

lunes 01 de diciembre de 2025 , 08:00h

Arrancó en Madrid la 31ª edición de “Grandes del Góspel”, el festival que desde hace más de tres décadas llena de música, fe y emoción la antesala de la Navidad.

Hasta el 13 de diciembre de 2025, la Sala Guirau del Teatro Fernán Gómez se convierte de nuevo en el epicentro del góspel en España.

En cartel, un amplio repertorio coral internacional: destacan formaciones como Chicago Mass Choir —embajadores del góspel urbano—, junto a South Carolina Gospel Choir, Charleston Gospel Choir y Sono Gospel Choir.

Además, como tradición del festival, el 6 de diciembre tendrá lugar el esperado concierto Oh Madrid Happy Day!!!, protagonizado por Coro Góspel de Madrid, con una propuesta renovada bautizada como “Afrogospel”.

Qué ofrece esta edición

Una experiencia musical que combina calidad artística, espiritualidad y respeto por las raíces afroamericanas del góspel.

Un cartel internacional de primer nivel: cada coro aportará su estilo propio —desde lo más clásico y urbano con Chicago Mass Choir, hasta la riqueza coral del sur de Estados Unidos con los coros sureños.

Una tradición consolidada: Grandes del Góspel se ha convertido en una cita inevitable en la agenda cultural prenavideña de Madrid.

Por qué merece la pena asistir

Si amas la música en vivo y el canto coral, este festival ofrece una intensidad emocional rara vez alcanzada: fuerza vocal, armonías conmovedoras y un ambiente colectivo cargado de energía.

Es una excelente forma de adentrarse en las raíces del góspel afroamericano, con interpretaciones que honran su origen y tradición.

Además, al celebrarse en fechas prenavideñas, es una ocasión ideal para vivir Madrid desde una mirada cultural diferente, en un espacio íntimo y especial como el Teatro Fernán Gómez.

Los coros participantes:

Chicago Mass Choir Este coro nació en Chicago en 1988, fundado por James C. Chambers.

Desde entonces se ha consolidado como uno de los referentes del góspel contemporáneo: su repertorio incluye himnos tradicionales, himnos de iglesia, y versiones con ritmo y alma del góspel urbano.

Durante los 90 y 2000 lanzaron numerosos álbumes que alcanzaron las listas gospel de Estados Unidos —el grupo alcanzó éxito comercial sin sacrificar su raíz espiritual.

Para esta edición del festival en Madrid presentarán Sweet Home Chicago, un espectáculo que rinde homenaje a la ciudad que vio nacer el góspel urbano y a los pioneros de las décadas de 1930-19

En resumen: un grupo histórico, con sólida trayectoria y acreditado internacionalmente; su propuesta mezcla tradición, energía y experiencia artística cuidada.

South Carolina Gospel Choir El coro se formó como evolución del grupo llamado F.O.C.U.S. Gospel Singers, y está radicado en Charleston (Carolina del Sur).

Desde 2005 lo dirige el Michael Brown, con una visión de combinar tradición gospel afroamericana con influencias contemporáneas de soul y R&B.

Su formación en escenario suele estar compuesta por unas 9–15 voces, acompañadas en vivo por sección rítmica (órgano, bajo, guitarra, batería), lo que permite un sonido completo, potente y emotivo.

Con ellos cabe esperar un concierto vibrante, con fuerza vocal, emoción y una mezcla interesante entre legado gospel clásico y matices modernos.

Charleston Gospel Choir

Este coro surgió en el año 2000 en Charleston (Carolina del Sur), con más de ochenta voces en su primer concierto. Desde entonces ha desarrollado una trayectoria consolidada.

Su propuesta mezcla lo espiritual, lo tradicional —spirituals, himnos, música sacra— con una puesta en escena moderna: en sus espectáculos incorporan audiovisuales y narraciones, buscando mantener la autenticidad del góspel al tiempo que actualizan su presentación.

Gustan definirse como un proyecto diverso (racialmente y en estilo), que aboga por el poder emocional del góspel: su música pretende conmover, revitalizar y acercar al público a la herencia afroamericana del género.

Para esta edición del festival, presentarán Every Sunday, una propuesta que busca transmitir ese espíritu de iglesia sureña, esperanza y fe universal.

Si te gusta el góspel con raíces profundas, emoción religiosa–espiritual y una experiencia coral amplia y conmovedora, este coro puede ofrecer un concierto realmente especial.

Sono Gospel Choir (también anunciado como “Spirit of Gospel Tour” / “Spirit of New Orleans Gospel Choir” en esta edición)

Según la información del festival, Sono Gospel Choir viene con la energía de los sonidos nacidos en Louisiana —en concreto con la tradición de Nueva Orleans, cuna de jazz, góspel, soul y espiritualidad afroamericana.

Su espectáculo para Madrid está anunciado como Spirit of Gospel Tour, lo que sugiere un repertorio que mezcla himnos tradicionales con clásicos populares asociados a la cultura de Nueva Orleans —según la descripción, piezas como “What A Wonderful World”, “When the Saints Go Marching In” o “Just A Closer Walk” podrían formar parte del show.

Esta fusión de tradición, historia, devoción y musicalidad popular convierte a Sono Gospel Choir en una opción ideal para quienes buscan una experiencia góspel con raíces profundas y a la vez con un toque contemporáneo, vital y festivo.