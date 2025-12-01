Hyatt proyecta triplicar su cartera de hoteles en Portugal de aquí a 2027

lunes 01 de diciembre de 2025 , 09:15h

A medida que Portugal se prepara para recibir un número récord de visitantes este año, Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) revela un ambicioso plan de expansión con cuatro nuevos hoteles previstos para abrir en el país durante los próximos dos años. Tras el éxito de las recientes aperturas de Hyatt en Lisboa y Madeira, la compañía continuará reforzando su presencia en importantes centros de negocios, destinos vacacionales muy demandados y nuevos polos culturales en crecimiento en todo el país.

La evolución del panorama hotelero y del mercado de inversión residencial en Portugal ha impulsado un notable aumento de la inversión extranjera, convirtiendo el país en un lugar ideal para la estrategia de crecimiento selectiva y enfocada de Hyatt. La compañía sigue respondiendo a la creciente demanda de alojamientos de alta calidad y experiencias superiores para los huéspedes, incluidas las próximas aperturas de dos de sus marcas lifestyle – Andaz y The Standard –, reforzando así la posición de Hyatt como referente en hospitalidad lifestyle y como actor clave en la evolución del sector hotelero de la capital.

Andaz Lisbon: Con apertura prevista para el primer trimestre de 2026 y marcando el debut de la marca en Portugal, Andaz Lisbon reflejará el ritmo vibrante y el alma multifacética de una ciudad donde tradición y modernidad conviven en armonía. Sus 170 habitaciones y suites incorporarán el espíritu creativo de Lisboa, combinando artesanía contemporánea y arte local en cada detalle. En Luzzi, el restaurante en la azotea con lounge y terraza, la cocina lusitana será reinterpretada desde una mirada contemporánea, mientras que el Andaz Lounge invitará a los huéspedes a reunirse alrededor de platos inspirados en street-food, cócteles artesanales y cervezas portuguesas. El bienestar impregnará toda la experiencia, desde un gimnasio de última generación hasta espacios tranquilos diseñados para la pausa y la renovación. Cada momento evocará un carácter cinematográfico, celebrando tanto la energía creativa de la ciudad como la individualidad de cada visitante.

The Standard, Lisbon: Con apertura prevista para 2026, The Standard, Lisbon transformará el histórico Palacio Santa Clara en un escenario para la cultura, la conexión y la libertad espontánea. Situado sobre las sinuosas calles de Alfama, este audaz nuevo miembro de la colección europea de la marca combinará patrimonio con un espíritu de posibilidad—íntimo pero teatral, atemporal pero vibrante. Sus 197 habitaciones y suites, terraza en la azotea, spa y jardines están siendo diseñados no solo como espacios, sino como escenarios para experiencias, cada uno cargado de potencial. La visión, desarrollada por la colaboración creativa entre Verena Haller y Jaime Hayon, encarna un diálogo entre arte y vida: imprevisible, poético y profundamente humano. Con vistas amplias que enmarcan Lisboa como escenas de una película, The Standard, Lisbon será a la vez una carta de amor al pulso cultural de Portugal y una declaración de lo que la hospitalidad puede llegar a ser cuando se atreve a imaginar más.

La marca Hyatt Regency también reforzará su presencia en Portugal con las próximas aperturas de Hyatt Regency Vilamoura Algarve y Hyatt Regency Cabo Verde Sal.

Hyatt Regency Vilamoura Algarve: Ubicado cerca de la reconocida Marina de Vilamoura y de campos de golf de nivel internacional, el hotel ofrecerá más de 250 habitaciones y suites, respondiendo al creciente atractivo de la región para el turismo deportivo. Los huéspedes podrán disfrutar de opciones gastronómicas informales, un elegante bar central y amplias zonas exteriores diseñadas para el descanso y la socialización.

Hyatt Regency Cape Verde Sal: Previsto como el primer hotel Hyatt en el archipiélago de Cabo Verde, estará situado en la isla de Sal, conocida por sus playas inmaculadas y su vibrante cultura. Diseñado para viajeros tanto de ocio como de negocios, ofrecerá una hospitalidad elevada y espacios que fomenten la relajación y la conexión con la belleza natural de la isla.

La marca Hyatt Regency también reforzará su presencia en Portugal con la apertura prevista de Hyatt Regency Vilamoura, al mismo tiempo que ampliará su alcance a otras regiones de habla portuguesa, incluido Cabo Verde, con Hyatt Regency Cape Verde Sal.

“Portugal sigue siendo una prioridad para el crecimiento de las marcas Hyatt en el sur de Europa. Con un rico patrimonio cultural, paisajes naturales impresionantes e infraestructuras modernas, el país resulta cada vez más atractivo tanto para viajeros de ocio como de negocios”, declaró Helena Burstedt, vicepresidenta regional de desarrollo para Iberia, Hyatt. “Con un enfoque creciente en marcas lifestyle icónicas en Lisboa, como Andaz y The Standard, nuestro Lifestyle Portfolio marca la referencia en hospitalidad inmersiva, ofreciendo diseño audaz, gastronomía vibrante y programación cultural única. A medida que Portugal continúa consolidándose como un mercado clave en los sectores hotelero y de inversión residencial, estamos entusiasmados por ampliar nuestro portafolio y llevar nuestra variedad de marcas a más destinos relevantes para nuestros huéspedes, miembros y propietarios.”