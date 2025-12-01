Andorra abre la temporada de esquí con la puesta en marcha de Ordino Arcalís

Ordino Arcalís ha dado hoy el pistoletazo de salida a la temporada 2025-2026. Las recientes nevadas y el trabajo de los equipos técnicos han permitido adelantar la apertura una semana antes de la fecha prevista para el inicio oficial de la temporada, fijada para el 5 de diciembre.

Así, se han habilitado las pistas del área de la Coma y se han puesto en funcionamiento el telesilla desembragable de seis plazas de la Coma, la Telecabina de Tristaina y el telesquí Orris. Asimismo, la estación irá ampliando progresivamente el número de instalaciones y pistas disponibles a medida que las condiciones lo permitan. En este sentido, la previsión meteorológica indica que podrían llegar nuevas precipitaciones en los próximos días y que las temperaturas serán idóneas para la producción de nieve de cultivo.

El forfait de día de Ordino Arcalís tiene un precio reducido de 35 euros hoy y mañana, y puede adquirirse únicamente en las taquillas de L’Hortell. El precio del pase de día irá variando en función de la ampliación de las pistas disponibles. Por su parte, aquellos que ya dispongan de cualquiera de los Forfaits de Temporada de Grandvalira Resorts (Andorra Pass, Nord Pass, Mountain Pass o Forfait Extraescolar) ya pueden iniciar la temporada.

Por otro lado, la estación también ha abierto el restaurante La Coma, el Fast Food La Coma y la cafetería de L’Hortell. Paralelamente, se han activado la escuela de esquí y las tiendas de alquiler de material.

Con el adelanto del inicio de la temporada, Ordino Arcalís se ha convertido un año más en la primera estación del país en comenzar la temporada, reafirmando nuevamente la calidad de su nieve gracias a su ubicación privilegiada en los valles de Ordino.