Singapore Airlines y Vietnam Airlines lanzan un acuerdo de código compartido

jueves 25 de septiembre de 2025 , 08:06h

Singapore Airlines (SIA) y Vietnam Airlines lanzan un acuerdo de código compartido que entrará en vigor el 26 de octubre de 2025.

La cooperación cubre rutas clave entre Singapur, Hanói, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang

La alianza busca ofrecer mayor conectividad y flexibilidad a los pasajeros, además de impulsar el turismo y la economía regional

Los clientes de Singapore Airlines (SIA) y Vietnam Airlines dispondrán de más opciones en los vuelos entre Singapur y Vietnam, tras la firma de un nuevo acuerdo de código compartido entre ambas aerolíneas que entrará en vigor el 26 de octubre de 2025.

En virtud de este acuerdo, SIA aplicará código compartido en los vuelos operados por Vietnam Airlines entre Singapur y las ciudades vietnamitas de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, mientras que Vietnam Airlines aplicará código compartido en los vuelos operados por SIA entre Singapur y Da Nang, Hanói y Ciudad Ho Chi Minh. Todos los vuelos están sujetos a la aprobación de las autoridades competentes.

Estos vuelos en código compartido estarán disponibles de forma progresiva a partir del 10 de octubre de 2025 a través de los canales de venta de ambas aerolíneas y de las agencias de viajes.

Este acuerdo refuerza la asociación entre Singapore Airlines y Vietnam Airlines. Ambas aerolíneas también explorarán la posibilidad de añadir otros destinos de su red al acuerdo de código compartido, así como otras áreas de cooperación comercial que puedan ofrecer a los clientes más opciones, mejor conectividad y mayor valor añadido.

El Sr. Nguyen Quang Trung, director de Planificación y Desarrollo Corporativo de Vietnam Airlines, afirmó: “Este acuerdo de código compartido supone un hito significativo en la alianza estratégica en curso entre Vietnam Airlines y Singapore Airlines, una de las aerolíneas 5 estrellas más prestigiosas del mundo. La colaboración aprovecha la extensa red de vuelos y el servicio premium de ambas compañías, mejorando la conectividad entre Vietnam y Singapur al tiempo que ofrece mayor flexibilidad y una experiencia de viaje más fluida para los pasajeros.”

“Para Vietnam Airlines, esta alianza no solo refuerza nuestra presencia internacional, sino que también respalda nuestro compromiso de alinearnos con los estándares de servicio de clase mundial. Esperamos profundizar nuestra cooperación con Singapore Airlines y contribuir conjuntamente al desarrollo sostenible y a largo plazo de la industria aérea regional.”

El Sr. Dai Haoyu, vicepresidente sénior de Planificación de Marketing de Singapore Airlines, señaló: “Nuestra colaboración de código compartido con Vietnam Airlines es un paso importante para reforzar la conectividad entre Singapur y Vietnam. Al aprovechar nuestras respectivas redes, podemos ofrecer a los clientes más opciones, mayor flexibilidad y conexiones fluidas en nuestros servicios entre ambos países. Esto también apoyará el crecimiento económico y el turismo en nuestros países, y profundizará los lazos históricos entre Singapur y Vietnam.”