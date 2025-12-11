Ona Hotels culmina la renovación de Ona Alborada con la apertura de La Lanza

jueves 11 de diciembre de 2025 , 08:30h

Ona Hotels & Apartments ha completado la reforma de Ona Alborada, ubicado en la zona de Las Galletas, en el sur de Tenerife. La obra ha permitido modernizar por completo el recinto hotelero. Tanto las habitaciones, como la zona de recepción, restauración y piscina han sido completamente remodeladas, lo que permite disfrutar a los clientes de una experiencia de primer nivel.

Para celebrar la finalización de la reforma, Ona ha organizado un evento que ha contado con la participación de más de 80 personas, una nutrida presencia de los principales actores políticos, económicos y sociales del sur de Tenerife, entre los cuales la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, el concejal de juventud y participación ciudadana del ayuntamiento, Rubens Delgado, el concejal de urbanismo y ordenación del territorio, Javier Baute, y la concejal de promoción económica, Melania Santos.

La celebración se ha realizado en el nuevo restaurante La Lanza, que se posiciona como la referencia gastronómica en el sur de Tenerife, con una exquisita propuesta de cocina atlántico-canaria. Se trata de un espacio gastronómico abierto a todo el público, sean huéspedes o no de Ona Alborada.

En el complejo hotelero se encuentra la piscina salada más grande de Europa. Un reclamo para los ciudadanos de Tenerife que quieran relajarse y desconectar en un entorno privilegiado. Ona Alborada ofrece un Day Pass que permite acceso a la piscina durante todo el día y menú buffet por tan solo 25€.

Nacho Barrau, CEO de Ona Hotels & Apartments, y Stefanos Gavriil, CEO de Sparta Properties, fondo propietario del restaurante La Lanza, han dado la bienvenida a los asistentes al evento y han celebrado la reforma del recinto hotelero. Además, también han intervenido Gabriel Abad, director de Ona Alborada, y Jaume Crespí, máximo responsable de La Lanza.

"Ona Alborada es una de las joyas de la corona de la compañía. Hemos puesto mucho empeño en modernizar este establecimiento y es un orgullo decir que la zona de Las Galletas y el sur de Tenerife cuenta por fin con el complejo que se merece", ha comentado Nacho Barrau, CEO de Ona Hotels & Apartments. “Un espacio totalmente renovado, acogedor y abierto a todos los ciudadanos de la isla”, ha añadido Barrau.

Tras la reforma, Ona Alborada cuenta con 282 apartamentos, la piscina salada más grande de Europa y tres propuestas gastronómicas destacadas: La Lanza y El Mordisco y el restaurante buffet.

Proyecto de Sparta Properties

La Lanza es un proyecto de Sparta Properties, La compañía cuenta con una diversa cartera de activos inmobiliarios en Estados Unidos, Tailandia, Grecia y España, con un enfoque en maximizar el valor a largo plazo y el potencial de crecimiento. Con sede en Miami, Sparta Properties tiene oficinas en Atenas y Madrid y es una filial inmobiliaria de Libra Group, un grupo internacional cuyas filiales poseen y operan activos en casi 60 países.