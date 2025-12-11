World Aviation Group inaugura en Madrid un innovador centro de simuladores de vuelo

jueves 11 de diciembre de 2025 , 08:15h

World Aviation Group (WAG), compañía del sector aeronáutico, ha inaugurado en Madrid el World Aviation Flight Simulator Centre, el primer espacio en España en ofrecer experiencias aeronáuticas inmersivas abiertas al público general. Ubicado en el Centro Comercial Sambil Madrid, el centro de simuladores nace con la vocación de democratizar el acceso a tecnologías aeronáuticas que hasta ahora estaban reservadas a entornos profesionales, acercando la aviación real al gran público.

El nuevo centro, equipado con simuladores Entrol FNPT II de última generación, ofrece una experiencia inmersiva en cabinas utilizadas en la formación real de pilotos, garantizando un nivel de realismo, seguridad y rigor técnico sin precedentes. Cualquier persona interesada podrá experimentar la sensación de pilotar una aeronave acompañado por instructores certificados.

En palabras de Fernando Casado, de World Aviation Flight Academy: “La apertura del Flight Simulator Centre representa un paso decisivo para democratizar el acceso a experiencias aeronáuticas que hasta ahora estaban reservadas a profesionales. Queremos acercar la aviación real al público general y que cualquier persona pueda sentarse a los mandos de un simulador profesional, guiado por instructores certificados y con el mismo rigor técnico que un piloto en formación”. Asimismo, Casado añade que “gracias a su ubicación estratégica en uno de los centros comerciales con mayor afluencia del sur de Madrid, el espacio está llamado a convertirse en un nuevo referente de ocio tecnológico y una puerta de entrada para disfrutar, aprender y acercarse al mundo aeronáutico desde dentro”.

Entre las experiencias disponibles, los visitantes podrán disfrutar de “Pilot for a Day”, para aquellos que buscan vivir un vuelo completo en una cabina profesional, así como acceder a sesiones guiadas para todos los niveles y públicos, desde aficionados hasta familias.

El proyecto refuerza la apuesta de World Aviation Group por la innovación y se alinea con el crecimiento de la compañía en áreas clave como la aviación vertical, los servicios premium y la formación.

Una apuesta por democratizar el acceso a simuladores profesionales

En línea con el compromiso de World Aviation Group con la formación aeronáutica, en una segunda fase prevista para la primera mitad de 2026, el centro albergará sesiones de entrenamiento para pilotos profesionales. Entre la oferta formativa, el espacio ofrecerá cursos de Refresco IFR y APS-MCC, preparación para screenings de acceso a compañías aéreas y entrenamiento avanzado.

Asimismo, el espacio incorporará una línea B2B con programas de team building para empresas basados en dinámicas reales de cabina y herramientas de toma de decisiones en entornos de alta exigencia. Esta oferta incluirá formaciones específicas orientadas al liderazgo, la comunicación y la toma de decisiones en contextos de alta exigencia, en un entorno tecnológico único.

“Este centro representa la fusión entre innovación, formación y divulgación aeronáutica. Será un puente hacia la formación avanzada y un punto de entrada para futuros profesionales del sector. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a la simulación profesional para inspirar y promover nuevas vocaciones de cara a seguir construyendo el futuro de la aviación”, señala Fernando Casado, de World Aviation Flight Academy.

Con esta apertura, Madrid se consolida como hub de referencia para la formación de pilotos en Europa. World Aviation Group, que ya cuenta con una base operativa en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, sigue atrayendo a estudiantes nacionales e internacionales que buscan una formación aeronáutica de excelencia. La incorporación de estos simuladores de vanguardia no solo amplía su capacidad de enseñanza, sino que también refuerza el atractivo de la capital española como destino clave para la educación aeronáutica a nivel global.

Tecnología de vanguardia en un entorno inmersivo y realista

El uso de simuladores de categoría FNPT II—los mismos que ya emplea la World Aviation Flight Academy en Cuatro Vientos y Málaga— permitirá crear sinergias directas entre la experiencia del gran público y la formación real de pilotos, contribuyendo a inspirar nuevas vocaciones y a atraer talento hacia una industria en crecimiento.

Los tres simuladores proporcionarán a World Aviation Group una solución de formación integral, abarcando desde la instrucción básica hasta cursos avanzados para pilotos de helicóptero y aviación comercial. En concreto, el centro acogerá un simulador configurable MEP/SEP en-1000x FNPT II, diseñado para la formación de pilotos, un simulador Airbus A320 FNPT II, específico para cursos APS-MCC, preparación de pruebas de acceso a aerolíneas y la fase inicial de entrenamiento de las Habilitaciones de Tipo (Type Rating), y un simulador H14 Bell 429 FNPT II MCC, que permite realizar escenarios de entrenamientos avanzados en helicópteros.