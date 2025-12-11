Madrid potencia su imagen internacional en Dubái como destino de alto impacto

jueves 11 de diciembre de 2025 , 09:00h

El Ayuntamiento de Madrid refuerza su estrategia de difusión internacional con destacadas acciones dirigidas a consolidar la capital como destino referente del segmento de alto impacto. El Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar en Dubái su club de producto turístico Madrid Unique Destination, una plataforma de colaboración público-privada con la que fomenta el turismo de alto impacto y que reúne a más de 50 empresas del sector de ámbitos como la hotelería, la restauración, las agencias de viaje, el transporte, la cultura o el comercio.

La iniciativa comenzó con una jornada de networking celebrada el 25 de noviembre en el hotel Ritz-Carlton Dubái, que mostró Madrid como una ciudad sofisticada, moderna y acogedora. Esta cita contó con la participación de empresas asociadas a Madrid Unique Destination y de representantes de alto nivel de la industria turística de Oriente Medio, permitiendo fortalecer vínculos con agentes clave del ecosistema turístico y empresarial de la región. A ella se sumaron otras reuniones con unos 60 agentes y con directivos de empresas de esta zona.

El Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid organizó también un encuentro especial el 26 de noviembre que tuvo al deporte como protagonista. Este gran reclamo turístico de la capital, que se encuentra entre los principales intereses de los viajeros de este mercado, sirvió como hilo conductor para dar a conocer las singularidades de la oferta de alto impacto de la ciudad.

La actividad contó con la intervención del director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel, y la asistencia del embajador de España en Emiratos Árabes Unidos, Emilio Pin Godos, y congregó a 100 profesionales de turismo de lujo, medios y líderes de la comunidad empresarial de Emiratos Árabes Unidos. El Real Madrid World, el parque temático dubaití dedicado al equipo de fútbol madrileño, fue el escenario del encuentro, asociando así la marca Madrid a uno de sus grandes iconos y embajadores internacionales.

Con esta actuación que está financiada por Fondos Next Generation EU, Madrid impulsa su imagen como líder del turismo de alto impacto en Oriente Medio, un mercado de gran interés para la capital por su amplio margen de crecimiento y su elevado nivel de gasto. Según datos experimentales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los viajeros de Emiratos Árabes Unidos han registrado durante el primer semestre del año un gasto por persona en el destino Madrid de 1.075 euros (con un crecimiento interanual del 9,56 %) y se han superado los 48 millones de euros de gasto total, con un incremento del 18,27 % en este indicador respecto al mismo periodo del año anterior.

Participación en ILTM Cannes y en el evento The Presidents’ Club

Madrid ha estado presente esta semana en uno de los encuentros clave del segmento de lujo, la International Luxury Travel Market (ILTM) de Cannes. El Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid ha difundido la diversidad de la oferta de la capital, que combina experiencias exclusivas con un patrimonio cultural único, una exquisita gastronomía, compras y servicios de primer nivel.

El Área Delegada de Turismo ha contado con un espacio propio en este foro mundial en el que ha participado junto a la Comunidad de Madrid, a través de Greater Madrid, y varias empresas asociadas a Madrid Unique Destination. Son los hoteles Montera Madrid, Curio Collection by Hilton, Gran Hotel Inglés y VP Plaza España Design, Galería Canalejas, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Limouxine Luxury Vehicles, Abercrombie & Kent Spain and Portugal, Truly Spain Experiential Travel y SpainTop DMC. Durante estos días, se ha mantenido una intensa agenda de trabajo con reuniones personalizadas con profesionales de la industria y con los principales medios de comunicación.

La semana pasada, el Área Delegada de Turismo acudió por primera vez a The Presidents’ Club, un evento organizado por el consorcio de turismo de lujo Serandipians. El encuentro tuvo lugar en Niza y reunió a más de 200 directivos de agencias y proveedores de servicios premium. Madrid ofreció una presentación de destino y desarrolló una completa agenda de citas y actividades de networking. La acción, realizada junto a la Comunidad de Madrid, forma parte del plan de actividades financiadas a través de Madrid Turismo by IFEMA.

Madrid, referente internacional del turismo de alto impacto

La visión y planificación estratégica del Ayuntamiento en este segmento y su apuesta por intensificar la colaboración público-privada, que se ha materializado en la creación del Club de Producto de Alto Impacto Madrid Unique Destination, han logrado consolidar la proyección global de la ciudad en el turismo de alto impacto y situarla como referente internacional de calidad y excelencia.

La capital viene estando presente en los principales foros y eventos de turismo de lujo mundial, como la Virtuoso Travel Week o ILTM Cannes y Singapur, entre otros, y ha reforzado su colaboración con los grandes consorcios norteamericanos. Madrid acogió con éxito el Virtuoso Fórum Latinoamérica y Caribe 2024 y será sede del Virtuoso Impact Summit 2026, el evento global de Virtuoso centrado en sostenibilidad y turismo responsable. Además, la red ha elegido la ciudad para fijar su sede de Europa Continental y ha otorgado al Ayuntamiento los premios Virtuoso's Most Engaged Partner Continental Europe y el Virtuoso's Most Engaged Partner Greater China. La capital también ha celebrado este año por primera vez la feria internacional de turismo de lujo Emotions, que repetirá el año que viene, y ha sido seleccionada por el consorcio de agencias de viaje Signature para su viaje anual de Top Sellers.