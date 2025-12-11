Only YOU Hotels inaugura su primer hotel en EE. UU. en pleno Manhattan

jueves 11 de diciembre de 2025 , 09:15h

Palladium Hotel Group anuncia el lanzamiento de Only YOU Hotel New York. Situado en West 45th St, a pocos pasos de Times Square y a tan solo dos minutos caminando de Broadway, este nuevo establecimiento nace como un punto de referencia en el vibrante epicentro cultural y turístico de Manhattan.

En concreto, Only YOU Hotel New York tiene prevista su apertura en el último trimestre de 2026, consolidando así la expansión internacional de Only YOU Hotels y la apuesta de la compañía por el segmento lifestyle.

Bajo la firma del reconocido diseñador español Lázaro Rosa-Violán, el interiorismo de este espacio seguirá la misma línea de identidad de la marca: combinará estética contemporánea, sofisticación y un toque urbano, dando vida a espacios llenos de carácter, funcionalidad y confort. El hotel contará con 138 habitaciones de distintas tipologías, equipadas con servicios modernos y comodidades premium, diseñadas para satisfacer tanto a viajeros de ocio como a huéspedes de negocios.

“La llegada de Only YOU Hotels a Estados Unidos marca un hito en la expansión global de Palladium Hotel Group. Con esta apertura en una ciudad tan estratégica como Nueva York reafirmamos la apuesta de la marca por un crecimiento sólido y coherente, ligado a propuestas diferenciadas y conectadas con cada destino. Aterrizamos con el compromiso de ofrecer una experiencia auténtica, un servicio impecable y un equipo que actuará como verdadero embajador de la ciudad, celebrando el espíritu vibrante de Manhattan” comenta Juan Serra, Managing Director Lifestyle & Luxury Business Unit de Palladium Hotel Group.

Una propuesta pensada para disfrutar al máximo de la estancia

El hotel ofrecerá una amplia variedad de servicios y experiencias diseñadas para garantizar una estancia excepcional. El equipo de Only YOU Hotels trabaja para ser un verdadero embajador de la ciudad, transmitiendo su esencia en cada detalle y convirtiendo cada interacción en una oportunidad para conectar con los huéspedes. Fieles al espíritu de la marca promueven una hospitalidad cálida en todos los aspectos, que pone al cliente en el centro de la experiencia. Siguiendo la insignia de la marca, el equipo se compromete a ofrecer un servicio impecable, actuando como los mejores anfitriones de la ciudad y asegurándose de que cada huésped se sienta acompañado, cuidado y único en cada momento de su estancia

Los huéspedes podrán disfrutar de opciones de desayuno y room service con alternativas flexibles, tanto en la comodidad de sus habitaciones como en los espacios comunes del hotel.

Además, contará con una propuesta de gastronomía y bar que elevará la experiencia del visitante a través de un espacio culinario exclusivo, abierto no solo a huéspedes, sino también a ciudadanos y visitantes de la ciudad. Este ambiente ha sido diseñado para ofrecer una combinación única de mixología de autor y propuestas gastronómicas inspiradas tanto en la esencia de la ciudad como en diversas culturas del mundo. La coctelería sofisticada y la cuidada selección de platos se complementarán con espacios comunes versátiles y polivalentes, pensados para adaptarse a múltiples necesidades, ideal para reuniones íntimas o comidas privadas, lo que amplía aún más las posibilidades de encuentro y disfrute dentro del lugar. Entre ellos destaca. En la planta mezzanine, se dispondrá de una sala privada con capacidad para 8 a 10 personas

La localización del hotel está diseñada para facilitar tanto al viajero de ocio como al de negocios. Cuenta con excelentes conexiones con los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia, así como con estaciones clave como Penn Station y Grand Central.

Una apertura estratégica que impulsa el crecimiento global

En línea con su visión de crecimiento y consolidación internacional, esta nueva apertura en Nueva York fortalece la expansión de una marca que continúa sumando presencia en destinos icónicos. Un paso clave en la estrategia global de Palladium Hotel Group para posicionar a Only YOU Hotels como referencia en experiencias únicas, conectadas con el destino y ubicadas en enclaves privilegiados, con próximas inauguraciones previstas en Venecia e Ibiza.

Manteniéndose fiel al espíritu que define a la cadena, esta apertura promete convertirse en un punto de encuentro para los viajeros que buscan relajarse, conectar y vivir la ciudad desde un estilo auténticamente neoyorquino.