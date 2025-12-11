Vuelve La Algodonera, el Market de Navidad del Hotel Cotton House

jueves 11 de diciembre de 2025 , 08:45h

La Navidad ha llegado al Cotton House con el encendido de luces del árbol, poniendo en marcha el programa especial para estas fiestas, que incluye la tradicional propuesta del market La Algodonera, este año en una edición híbrida que combina la gastronomía con una selección de paradas de comerciantes locales.

La recepción del hotel se ha transformado en un bosque mágico donde todo aquel que se adentre encontrará el espíritu de la Navidad. Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas de ellas requieren reserva previa.

La Algodonera Market es ya una cita clásica de las navidades en el Cotton House Hotel. Este año la propuesta gastronómica se centra en el restaurante Batuar del Hotel. También estará presente la reconocida pastelería L’Atelier. Otras propuestas son la selección de jamón serrano, y el tradicional caldo navideño de la parada solidaria de la Fundación Mary’s Meals (Premio Princesa de Asturias 2023). El Market contará con música en directo.

Junto a la oferta gastronómica se ha preparado un Taller infantil de decoración de galletas ginger man, en el que se decoran galletas de jengibre, de la mano del chef del Hotel, Francisco Novoa. Recomendado para cocineros/as de 6 a 12 años. Plazas limitadas. Reservas a través del correo: [email protected]

Como todos los años, Papá Noel y un Paje Real han confirmado su visita al hotel y estarán recogiendo las cartas de los más pequeños. Entre otras cosas, el market también contará con el árbol de los deseos, sorteos de estancias, música en directo el sábado y muchas sorpresas más.

Papá Noel estará el sábado 11:45h - 14:00h y 15:45 - 17:45, y el domingo 11:45 - 13:45h y de 15:45 - 19:30 h. El Paje Real estará sábado y domingo 11:45h - 14h.

Domingo 14 de diciembre - Concierto de Villancicos del coro "Musicals' Choir"

Sesión a las 18h

Entrada libre -

Un año más llega el concierto de villancicos de Musicals’ Choir a la agenda navideña del Cotton House, una apuesta del Hotel por la cultura, la juventud y la música.

Musicals’ Choir es un coro formado por más de 60 músicos, chicos y chicas de entre 11 y 26 años del barrio del Raval de Barcelona, que se rige bajo el lema "la diversidad y la ilusión son nuestra riqueza". Dirigido por Cristina Colomer i Termens, el repertorio del concierto reúne algunos de los clásicos de las navidades y éxitos de películas Disney. Sus interpretaciones no dejan indiferente al público: la frescura, la intensidad con la que pisan el escenario, la alegría y sobre todo las ganas de expresar el mundo interior de cada uno de ellos, llegan al corazón de los espectadores.