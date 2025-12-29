Por qué el frío impide que tu coche arranque y cómo solucionarlo

lunes 29 de diciembre de 2025 , 08:15h

Las bajas temperaturas no solo afectan a las personas, también a los vehículos. Aemet ha activado la alerta por frío intenso en 6 Comunidades Autónomas: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid. Ante esta situación, es habitual que muchos conductores se encuentren con que su coche tarda en arrancar o, directamente, no responde. Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, ofrece las claves para entender por qué ocurre esto, qué hacer cuando ocurre y cómo evitarlo.

¿Por qué cuesta arrancar el coche en invierno?

El frío afecta especialmente a la batería, uno de los componentes más sensibles de un vehículo. Las temperaturas bajas reducen su rendimiento, lo que puede impedir que genere la energía suficiente para arrancar el motor. Además, el aceite del motor se vuelve más denso, lo que dificulta su circulación y exige un mayor esfuerzo al sistema de arranque.

“Aunque hoy en día los vehículos están muy preparados para afrontar las diferentes temperaturas que se pueden experimentar a lo largo del año, sí es cierto que hay determinados componentes que pueden sufrir más con las temperaturas extremas. Además, la demanda de energía es mayor en invierno. Si la batería no se encuentra en buen estado, puede dejar de funcionar. Una vez más, la prevención y un correcto mantenimiento del vehículo son clave para evitar vivir esta situación tan incómoda e inesperada”, afirma Xavier Celda, Market Mánager Taller de Norauto España.

Por supuesto, los vehículos híbridos y eléctricos no están exentos de sufrir algunas de estas complicaciones, especialmente en las baterías, aunque tienen muchas más ventajas. Por ejemplo, el motor eléctrico es el encargado de arrancar en primer lugar y esto les permite un buen rendimiento sin la necesidad de tener que llegar a una temperatura óptima. Por ello, es difícil que a un vehículo híbrido o eléctrico le cueste arrancar o estar listo para iniciar la marcha, a no ser que tenga un fallo con la batería.

Consejos para arrancar el coche en frío

Desde Norauto se recomienda seguir estos pasos si el coche no arranca o lo hace con dificultad:

Evita forzar el arranque: Si el motor no responde tras varios intentos, hay que esperar unos segundos antes de volver a intentarlo. Forzar puede dañar el motor de arranque.

Accionar el contacto en dos fases: Girar la llave hasta el punto previo al arranque y esperar unos segundos para que los sistemas eléctricos se activen. Luego, intentar arrancar.

No acelerar en seco: Una vez en marcha, dejar el coche al ralentí durante uno o dos minutos para que el motor alcance una temperatura adecuada.

Revisar la batería: Y si tiene más de tres años o muestra signos de debilidad, conviene sustituirla directamente.

Proteger el coche del frío: Siempre que sea posible, aparca en garaje o utiliza fundas térmicas para el parabrisas.

Si no se consigue arrancar el coche, es necesario llamar a asistencia. En este sentido, cuenta con Easy Battery, un servicio de entrega e instalación de baterías a domicilio.

Fallo en el motor de arranque, en las bujías o en los calentadores, entre otras posibles causas

Y es que, aunque en la mayoría de casos se debe a un fallo de la batería, hay otras posibles causas como fallo en el motor de arranque. Norauto destaca que suele ser uno de los motivos cuando se escucha un chasquido al arrancar y el resto de elementos funcionan correctamente como, por ejemplo, las luces. Además, hay que tener en cuenta que el motor de arranque sufre más con el sistema Start & Stop debido a las múltiples operaciones de arranque.

Otra de las posibles causas son fallos en las bujías cuando se trata de gasolina. Son las encargadas de generar la chispa para comenzar la combustión. También pueden dar problemas los calentadores en los vehículos diésel, que son los responsables de calentar el combustible para ayudar al arranque del motor.

Consejos para cuidar el coche en invierno: