El Pirineo francés arranca la Navidad con un 85 % de pistas abiertas

La estación de Piau-Engaly, situada en el Pirineo francés, es actualmente la estación con más nieve del Pirineo. El resort de esquí del departamento de Altos Pirineos lidera el ranking con 150 centímetros de nieve fresca. Asimismo, el Pirineo francés encara la Navidad con la mayoría de estaciones abiertas y un excelente estado de la nieve, con variaciones en la apertura de pistas y remontes. Los mejores porcentajes de apertura se concentran en zonas de mayor altitud y en dominios que han recibido nevadas más recientes.

La temporada de esquí ya está plenamente en marcha, con una gran proporción de pistas abiertas, especialmente en estaciones de mayor altitud como Piau-Engaly, Gavarnie-Gèdre, Cauterets y Font-Romeu Pyrénées 2000. La mayoría de estaciones superan el 40 % de pistas abiertas y cuentan con un elevado número de remontes operativos, ofreciendo condiciones muy buenas para esquiar antes de Navidad.

Pirineos Atlánticos

La Pierre Saint-Martin es la estación de los Pirineos Atlánticos que ofrece más nieve en estos momentos. Acumula 70 centímetros de nieve fresca, con 13 de las 26 pistas abiertas (15 de los 26 kilómetros esquiables) y 5 de los 11 remontes operativos. Le sigue Gourette, con 60 centímetros de nieve fresca, 15 de las 26 pistas abiertas (16 de los 26 kilómetros) y 6 de los 11 remontes en funcionamiento. Por su parte, la estación de esquí de Artouste cuenta con apenas un 4 % de las pistas abiertas y entre 3 y 8 remontes operativos.

Altos Pirineos

El departamento de Altos Pirineos garantiza una excelente temporada navideña en lo que a cantidad y calidad de nieve se refiere. Encabezan el ranking las estaciones de Piau-Engaly, con 150 centímetros de nieve fresca; Gavarnie-Gèdre, con 125 cm; y Cauterets Cirque du Lys, con 120 cm.

Piau-Engaly ofrece condiciones excepcionales, con 150 centímetros de nieve fresca, 59 de los 65 km abiertos, el 87 % de las pistas operativas (34 de 40) y los 9 remontes de la estación en funcionamiento. Por su parte, Gavarnie-Gèdre cuenta con 125 centímetros de nieve fresca, 19 de las 25 pistas abiertas y los 7 remontes operativos. Cauterets Cirque du Lys dispone de 120 centímetros de nieve, con el 72 % de las pistas abiertas (30 de 36 km y 19 de 29 pistas) y los 11 remontes en funcionamiento.

La estación de esquí de Peyragudes presenta 80 centímetros de nieve fresca en las cotas altas y 30 cm en la base, con el 48 % de las pistas abiertas (26 de 42), 36 km abiertos de los 60 esquiables y 16 de los 19 remontes operativos. Luz Ardiden acumula 75 centímetros de nieve fresca, con 14 de las 28 pistas abiertas (28 km de los 60 esquiables) y 7 de los 9 remontes operativos.

Grand Tourmalet ofrece buenas condiciones de nieve, con 43 centímetros, el 60 % de las pistas abiertas (20 de 27, y 28 km de los 51 esquiables) y 20 de los 27 remontes en funcionamiento. Saint-Lary presenta 45 centímetros de nieve, con el 29 % de las pistas abiertas (31 de 59) y 17 de los 24 remontes operativos. Finalmente, Val Louron cuenta con 12 de las 22 pistas abiertas y 6 de sus 9 remontes en funcionamiento.

Alta Garona

En la Alta Garona, destacan los 65 centímetros de nieve fresca acumulados en Luchon-Superbagnères, donde están abiertas 9 de las 28 pistas y 6 de los 11 remontes operativos. La pequeña estación de Le Mourtis cuenta con una pista y un remonte abiertos para quienes desean disfrutar de la nieve esta Navidad.

Ariège

Ax 3 Domaines es la estación que presenta actualmente las mejores condiciones del Ariège, con 80 centímetros de nieve fresca, 20 de las 38 pistas abiertas, 42 de los 80 kilómetros esquiables y 15 de los 20 remontes operativos. Le siguen Les Monts d’Olmes, con 25 centímetros de nieve polvo, 2 de las 21 pistas abiertas y 1 remonte de los 11 en funcionamiento. Guzet y Ascou-Pailhères disponen de 20 centímetros de nieve. Ascou-Pailhères cuenta con 7 pistas abiertas (4 km esquiables) y 4 de los 7 remontes operativos.

Pirineos Orientales

El departamento de Pirineos Orientales ofrece una muy alta proporción de pistas y remontes abiertos, con buena cobertura y calidad de nieve. Font-Romeu Pyrénées 2000 cuenta con 120 centímetros de nieve fresca, el 95 % de las pistas abiertas (35 de 41) y 23 de los 24 remontes operativos. Les Angles ofrece 80 centímetros de nieve fresca, con 36 de las 45 pistas abiertas y 21 de los 23 remontes en funcionamiento.

La estación de Formiguères acumula 60 centímetros de nieve fresca, con 18 de las 20 pistas abiertas y los 6 remontes operativos. Porté-Puymorens dispone de 50 centímetros de nieve, con 16 de las 32 pistas abiertas y 8 de los 10 remontes en funcionamiento. Finalmente, Cambre d’Aze cuenta con 40 centímetros de nieve fresca, 21 de las 24 pistas abiertas y 13 de los 15 remontes operativos.