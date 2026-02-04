Manuel Liñán y su revolución flamenca de Muerta de Amor al Teatro de la Zarzuela

miércoles 04 de febrero de 2026 , 08:30h

El prestigioso bailaor y coreógrafo Manuel Liñán, galardonado con el Premio Nacional de Danza 2017, presenta en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, su espectáculo 'Muerta de Amor', toda una revolución flamenca imparable que levanta una total expectación allá por donde pasa, que hace colgar el cartel de “Localidades agotadas” en cada una de las citas que programa y que ha recibido grandes ovaciones en cada uno de los teatros en los que se ha programado.

Tras año y medio de su clamoroso estreno en los Teatros del Canal, 'Muerta de Amor' ya atesora numerosos reconocimientos como los Premios al Mejor Espectáculo y al Mejor Elenco de la Bienal de Sevilla, otorgado por la crítica especializada; el Premio del Público del pasado Festival de Jerez, los Premios TALÍA al Mejor Intérprete de Danza y Mejor Labor de Producción, reconocimientos que otorgan la academia de las artes escénicas de España, y 3 nominaciones a los próximos Premios MAX (Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Intérprete Masculino, Mejor Coreografía); además de los auditorios en pie de Milán, Miami, Mont-de-Marsan, Bogotá, Londres o Nueva York.

Esta innovadora propuesta, que aborda temas universales como la pasión, la provocación y la fantasía, es un homenaje al amor en todas sus formas, trascendiendo géneros y etiquetas. Con una puesta en escena que incluye a doce artistas, el espectáculo promete sumergir al público en un viaje a través de diferentes atmósferas: la seducción, la imaginación, lo carnal y los abrazos. La coreografía, dirigida por Liñán, busca explorar cómo el amor y los estímulos sentimentales influyen en el baile y la interacción humana.

El espectáculo está concebido como un espacio donde conviven los deseos, se nutre de los anhelos del pasado, y los sentimientos pueden recuperarse. La narrativa se desarrolla a través de escenas que reflejan la pureza y la intensidad de los sentimientos, guiando al público en un recorrido sensorial y emocional. La colaboración de Ernesto Artillo, como asesor escénico y diseñador de vestuario, juega un papel fundamental, junto con la creación musical de la obra, inspirada gran parte en la copla y el bolero.

Tras su próximo paso por el Teatro de la Zarzuela de Madrid, 'Muerta de Amor' continuará su gira internacional el 13 de febrero en Granollers, el 24 de febrero en Maastrich, el 10 de marzo en Ceuta, el 13 de marzo en Badalona, el 15 de marzo en Cádiz, el 24 de abril en Sta. Lucía de Gran Canaria, y el 30 de abril en Logroño.

El elenco de 'Muerta de Amor' cuenta con destacados artistas del flamenco y la danza española. Entre los bailarines se encuentran José Maldonado, Alberto Selles, Juan Tomás de la Molía, Miguel Heredia, José Ángel Capel, David Acero, Ángel Reyes y la cantaora Mara Rey como artista invitada, cada uno aportando su estilo único a la narrativa del espectáculo. El cante estará a cargo de Juan de la María, acompañado por la guitarra y compositor de Francisco Vinuesa y los instrumentos y el espacio sonoro de Víctor Guadiana, con la percusión de Javier Teruel.

Manuel Liñán, conocido por su capacidad de innovar dentro de la tradición flamenca y su dominio del espacio escénico, invita al público a experimentar una profunda reflexión sobre la importancia del amor y las relaciones humanas a través del movimiento y la danza.

Del flamenco tradicional a la vanguardia

Manuel Liñán, nacido en 1980 en Granada, es un aclamado bailaor, coreógrafo y director que ha revolucionado el flamenco contemporáneo. Con un estilo que fusiona la pureza tradicional con una visión innovadora, ha sido reconocido por su dominio absoluto del espacio escénico y su capacidad para crear nuevos paradigmas dentro del flamenco. Liñan, gran revolucionario, ha conseguido desestructurar la tradición flamenca del género, apropiándose de formas, estética y complementos que hasta día de hoy solo eran utilizados por el género femenino.

Comenzó su carrera como solista en 2009 con ‘TAURO’, y desde entonces ha presentado espectáculos como ‘MUNDO Y APARTE’, ‘SINERGIA’, ‘NÓMADA’, ‘REVERSIBLE', ‘BAILE DE AUTOR’ y ‘VIVA!!’, cada uno de ellos aclamado por la crítica y el público. Además de coreografía, para El Ballet Nacional de España en varias ocasiones y para artistas como: Rafaela Carrasco, Belén Maya, Mercedes de Córdoba y cía, Nuevo Ballet Español etc…

Entre los premios destacan tres Premios Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza, un Premio Max al Mejor Espectáculo, dos Premios de la Crítica y uno del Público del Festival de Jerez, tres premios consecutivos "Flamenco Hoy", otorgados por la crítica especializada nacional de flamenco, y el prestigioso Premio Nacional de Danza en 2017. Además, cuenta con nominaciones internacionales a los Premios Nacionales de Danza del Reino Unido y a los prestigiosos Premios OLIVIER.

Su espectáculo ‘VIVA!!’, con el que aún gira, fue un hito abordando temas de identidad y género en el flamenco, y ha sido destacado por medios internacionales como el New York Times.

Liñán continúa su gira mundial, llevando su arte a escenarios de España, México, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, China, Francia, Rumanía, Colombia y Japón, entre otros, consolidando su posición como uno de los artistas más innovadores y versátiles del flamenco actual.