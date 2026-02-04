Globaly Live impulsa una alianza estratégica junto a Grupo El Chandrío

miércoles 04 de febrero de 2026 , 08:45h

Un nuevo modelo con enfoque humano, estratégico y consciente para la industria musical y del entretenimiento en directo.

En un momento de profunda transformación de la industria musical y del entretenimiento en directo —cada vez más marcada por el volumen, la velocidad y las estructuras impersonales— Globaly se presenta como una nueva plataforma que propone una forma diferente de desarrollar proyectos artísticos: más humana, más estratégica y centrada en las personas, no en las máquinas.

En esta nueva etapa, Pepe Morant y Alfonso Sacristán integran en su equipo directivo a Sol Pineda, profesional del sector musical y del entretenimiento con más de 20 años de experiencia en desarrollo artístico, estrategia y gestión de proyectos musicales, y consolidan una alianza societaria con Grupo El Chandrío para desarrollar una estructura de entretenimiento 360, orientada a acompañar a artistas, proyectos y partners desde un enfoque integral, coherente y sostenible.

Esta unión refuerza la compañía con experiencia, capacidad estratégica y un modelo de gestión cercano, clave en un entorno altamente competitivo.

La incorporación de Grupo El Chandrío, con una sólida trayectoria en la creación de experiencias de ocio, producción de eventos, gestión de espacios y desarrollo de proyectos culturales a nivel nacional, refuerza a Globaly con capacidad operativa, visión creativa y experiencia en la activación de propuestas de entretenimiento. Una unión que aporta músculo estratégico y una “forma de hacer” basada en la cercanía, la identidad y el cuidado del proyecto.

Frente a los modelos actuales, Globaly apuesta por un enfoque consciente e integral, articulando su actividad en siete grandes ejes interconectados que permiten acompañar los proyectos de forma completa y coherente: entretenimiento; management y booking de artistas; gestión de grandes recintos y espacios de ocio; desarrollo de propuestas de ocio experiencial; servicios musicales especializados; servicios corporativos para marcas e instituciones; y producción de contenidos audiovisuales y escénicos.

Un modelo que evita la fragmentación habitual del sector y permite ofrecer soluciones coordinadas, sostenibles y alineadas con una misma visión estratégica.Estos siete pilares responden a una misma idea: volver a la raíz del entretenimiento. Recuperar el trato directo, el “tú a tú”, y construir tanto para el público como para el artista una familia profesional con la que crecer, disfrutar y avanzar de la mano. Una estructura donde las personas se sientan acompañadas, seguras y cuidadas, apostando por la calidad frente a la cantidad y por las personas. Con este paso, la alianza entre Globaly Live y Grupo El Chandrío se posiciona como una alternativa real dentro del sector, ofreciendo todos los servicios que artistas y público necesitan para crear experiencias más auténticas, coherentes y memorables. Su propuesta se basa en un modelo flexible, humano y alineado con los nuevos tiempos del entretenimiento.

Con sede en España y una red activa de contactos y alianzas en Latinoamérica y Estados Unidos, Globaly Live junto a Chandrío no buscan competir en ruido, volumen o velocidad, el propósito es construir con sentido, acompañar de verdad y devolver al entretenimiento su dimensión humana.

Esta alianza es hogar, es equipo y es visión compartida. Una estructura hecha por personas, para personas, donde el talento se protege, las ideas se sostienen y el entretenimiento vuelve a sentirse de verdad.