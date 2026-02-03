TAP será la aerolínea oficial del festival Rock in Rio Lisboa

martes 03 de febrero de 2026 , 10:15h

TAP Air Portugal será la nueva aerolínea oficial de Rock in Rio Lisboa 2026. En el marco de esta alianza, y en el marco de Fitur, Rock in Rio Lisboa y TAP organizaron, en La Sala – Movistar Arena, un encuentro dirigido a partners, operadores, agentes y medios del sector, dedicado a reflexionar sobre el papel de los grandes eventos internacionales en la atracción de viajeros y en la dinamización del negocio turístico. La iniciativa reforzó el posicionamiento de Rock in Rio Lisboa como uno de los principales contenidos de proyección global y activos culturales estratégicos de Portugal.

Durante el encuentro se puso en valor la alianza estratégica entre Rock in Rio Lisboa y TAP Air Portugal, cuyo objetivo es reforzar la internacionalización del festival y promover Portugal como destino cultural y turístico de referencia. Esta reflexión se enmarcó en un contexto internacional en el que el turismo musical —impulsado por festivales, conciertos y grandes eventos— se consolida como uno de los segmentos de mayor crecimiento a nivel global, reflejando un cambio claro en los patrones de consumo turístico, cada vez más orientados a experiencias culturales y de entretenimiento en vivo. Las estimaciones apuntan a un mercado con un valor superior a los 230.000 millones de euros hasta 2030, subrayando el potencial de los grandes eventos culturales como motores de atracción turística y de creación de valor económico.

El encuentro contó con la participación de Roberta Medina, vicepresidenta ejecutiva de Rock in Rio, y de los directivos de TAP Air Portugal Mario Cruz, Chief Commercial Officer, y Frederic Gossot, director global de Ventas y Distribución de la aerolínea. La conversación fue moderada por Paloma Utrera Martínez, Market Manager para España y Francia de TAP Air Portugal.

La alianza entre TAP Air Portugal y Rock in Rio Lisboa refuerza el posicionamiento de la aerolínea como motor de demanda internacional y de visibilidad de marca. Eventos globales como Rock in Rio actúan como impulsores del tráfico aéreo estacional, aumentando la ocupación en rutas estratégicas y acercando públicos jóvenes e internacionales a la marca. Los consumidores también se benefician de la posibilidad de paquetes integrados de viaje y festival, simplificando la logística y la planificación de los desplazamientos internacionales.

Durante el encuentro, TAP destacó asimismo su papel como facilitadora de la movilidad internacional y de la experiencia del cliente, conectando Portugal con más de 80 destinos en cuatro continentes y respondiendo a una demanda creciente de viajes motivados por experiencias culturales y de entretenimiento. Durante la celebración del festival en junio, TAP Air Portugal contará 12 rutas directas desde diversas ciudades españolas a Lisboa. La conectividad aérea, junto con el foco en clientes corporativos, turísticos y de ocio, permite acercar públicos globales a eventos como Rock in Rio Lisboa, reduciendo barreras logísticas y potenciando experiencias integradas de viaje y cultura.

Asimismo, se puso de relieve la contribución de Rock in Rio Lisboa a la atracción de públicos internacionales y a la proyección de Lisboa y de Portugal como destino cultural de referencia. Presente en Portugal, Brasil, España y Estados Unidos, Rock in Rio es hoy una marca global que, desde 1985, ha impactado a más de 10 millones de personas. En la última edición en Lisboa, el festival recibió cerca de 300.000 visitantes de 106 nacionalidades, generó un impacto económico total de 120 millones de euros y contribuyó a la creación de 2.200 empleos equivalentes a tiempo completo, evidenciando la capacidad de los grandes eventos internacionales para dinamizar sectores como la hostelería, la restauración, el comercio y el transporte, y para generar efectos positivos y duraderos en los destinos que los acogen. En esta edición que se celebrará los días 21, 22, 27 y 28 de junio en Lisboa, Rock in Rio contará con artistas de la talla de Katy Perry, Linkin Park o Rod Steward, entre otros grandes artistas internacionales ya confirmados.

Oferta integrada de productos Rock in Rio Lisboa y TAP Air Portugal

En el marco de la estrategia internacional, el Rock in Rio Lisboa ha estructurado una oferta integrada de productos bajo el concepto Rock in Rio Travel & Stay, que combina el acceso al festival con servicios de hospitalidad, experiencias premium y servicios turísticos, creando propuestas ajustadas a diferentes perfiles de público: turistas individuales, empresas y grupos institucionales. Además de las entradas para el césped y VIP, la oferta incluye, a modo de ejemplo, el Premium Club, una zona reservada para grupos con servicio de catering, open bar, transporte dedicado y vista privilegiada al Palco Mundo; las áreas VIP y el Rock World Lounge, diseñados para networking, activaciones y experiencias de marca en un ambiente exclusivo, así como paquetes integrados que pueden combinar el acceso al festival con alojamiento de lujo, transporte, actividades en Lisboa y experiencias personalizables que integran cultura, negocios y turismo experiencial, potenciando experiencias diferenciadas y de alto valor añadido.

Por su parte, TAP Air Portugal invita a sus clientes a celebrar la música, la cultura y los grandes momentos con condiciones especiales. Los clientes TAP Stopover y TAP ForBiz podrán disfrutar de varios descuentos: 15% en entradas para el césped y podrán elegir entre un 10% de descuento para el área VIP o un 20% en la adquisición de un segundo billete VIP, garantizando una experiencia aún más memorable. Para la Comfort Zone está disponible un descuento del 10%, mientras que los productos Premium Club, VIP Private, Corporate Village, Rooftops y Centro de Eventos se benefician de un 5% de descuento. También los clientes Miles & Go Gold y Navigator tendrán acceso a descuentos, 15% en entradas para el césped y un 5% en los productos más exclusivos del evento. Asimismo, los clientes Miles & Go Silver se beneficiarán de un 10% de descuento en las entradas para el césped, permitiendo vivir la energía única del Rock in Rio Lisboa con aún más ventajas.

Esta acción refuerza la ambición de Rock in Rio Lisboa de consolidarse como una plataforma de cultura global y un motor de desarrollo turístico, capaz de conectar ciudades, personas y culturas a través de la música. Al fomentar el diálogo entre cultura, turismo y movilidad, el festival consolida su papel como impulsor de experiencias culturales de gran escala, contribuyendo a la proyección internacional de Lisboa y de Portugal como destinos abiertos al mundo.