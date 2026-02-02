Presentada la versión digital del Diccionario de Zarzuela

lunes 02 de febrero de 2026 , 10:00h

El Teatro de la Zarzuela y el Instituto Complutense de Ciencias Musicales ( ICMMU ) han presentado en el Ambigú del Teatro de la Zarzuela, el Diccionario de la Zarzuela en su versión digital, una obra de referencia que pone al alcance de todos cuatro siglos de historia musical y teatral.

La presentación contó con la participación de Paz Santa Cecilia, directora general del INAEM; Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela; Antonio Onetti, presidente de la SGAE; el catedrádico Emilio Casares, responsable de las ediciones impresas de 2003 y 2006 y Álvaro Torrente, director del Instituto de Ciencias Musicales y del presente proyecto.

Este proyecto científico, desarrollado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), convierte el Diccionario de la Zarzuela en un recurso de alcance global, accesible tanto para investigadores y profesionales como para el público general.

El diccionario ofrece 3.200 artículos especializados, que abarcan cerca de 300 obras, más de 160 sagas teatrales y 2.600 entradas dedicadas a los protagonistas de su historia. Todo esto acompañado de más de 1.600 imágenes procedentes del rico acervo de archivos y bibliotecas de España e Hispanoamérica.

El diccionario reúne cerca de 3.200 entradas que permiten comprender más de cuatro siglos de historia. Incluye 2.684 entradas dedicadas a personas, entre ellas figuras centrales como Federico Chueca, conocido como “el alma de Madrid”; Tomás Bretón, autor de La verbena de la Paloma; o Julia Fons, la musa de la sicalipsis, género lleno de erotismo que invadió los escenarios a principios del siglo XX. Se incorporan además 163 entradas dedicadas a familias que reconstruyen genealogías teatrales como las sagas de los Gutiérrez Caba o los Mesejo, fundamentales para entender la continuidad del género.

Con unos 300 títulos de zarzuelas, el repertorio incluye datos sobre estrenos tanto en España como en Hispanoamérica, intérpretes y contextos históricos. Entre ellos se encuentra La gran vía, una de las partituras más influyentes del género, que el propio Nietzsche escuchó en Turín y elogió como música verdaderamente popular en contraposición a la de Wagner.

El diccionario incorpora también casi un centenar de términos asociados al vocabulario del teatro lírico, como la histórica expresión “chorizos y polacos”, que hacía referencia a los partidarios de las compañías del Príncipe y de la Cruz. Destaca la amplia presencia de voces dedicadas a la historia y práctica de la zarzuela en países como Argentina, Cuba, México o Chile, que muestran la expansión internacional del género. Todo el contenido se acompaña de más de 1.600 imágenes de partituras, retratos, escenografías emblemáticas y documentación gráfica procedente de archivos públicos y privados.

Se trata de la única obra enciclopédica dedicada íntegramente a la zarzuela , que, tras su presentación, estará disponible en acceso abierto a través de su página web diccionariodelazarzuela.es .

Durante la presentación, los intervinientes destacaron la importancia de esta versión digital como un paso decisivo hacia la democratización del conocimiento y el acceso universal a la información especializada. Se subrayó que el Diccionario de la Zarzuela constituye un proyecto vivo, concebido para crecer y actualizarse de manera constante, incorporando nuevas investigaciones y miradas contemporáneas sobre el género. En este sentido, se remarcó que la digitalización permite superar los límites del formato impreso, facilitando búsquedas más ágiles y una mayor interacción con los contenidos.

Desde el ámbito institucional, se puso en valor el compromiso del Teatro de la Zarzuela con la preservación y difusión del legado lírico español, no solo desde el escenario, sino también desde el conocimiento y la investigación. Los responsables del teatro señalaron que esta iniciativa refuerza su papel como centro de referencia para el estudio y la divulgación de la zarzuela, ampliando su función cultural más allá de la programación artística.

Por parte del ICCMU, se incidió en el rigor académico del proyecto y en el trabajo colectivo que ha hecho posible el diccionario, fruto de años de investigación y de la colaboración de numerosos especialistas. Se explicó que la obra abarca compositores, libretistas, intérpretes, títulos, personajes, géneros, espacios escénicos y contextos históricos, ofreciendo una visión amplia y transversal del fenómeno zarzuelístico. Asimismo, se destacó la relevancia del diccionario como herramienta fundamental para investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de la música y las artes escénicas.

El acto concluyó destacando el valor simbólico de presentar esta obra en el Teatro de la Zarzuela, un espacio íntimamente ligado a la historia del género. La versión digital del Diccionario de la Zarzuela se presenta así como un instrumento clave para garantizar la conservación, el estudio y la proyección futura de este patrimonio, contribuyendo a que la zarzuela siga siendo comprendida, valorada y disfrutada por nuevas generaciones.