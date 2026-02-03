Iberia y Grupo LATAM amplían su acuerdo de pasajero frecuente con nuevos beneficios

martes 03 de febrero de 2026 , 10:00h

Desde 2016, Iberia y LATAM mantienen un acuerdo de beneficios de pasajeros frecuentes. Para comenzar este 2026, las aerolíneas de España y Sudamérica, respectivamente, decidieron dar un nuevo paso en el contexto de estos acuerdos, que consiste en la posibilidad de un reconocimiento recíproco de los beneficios de cada uno de los respectivos programas de fidelización, Iberia Club y LATAM Pass. Esto está sujeto a las restricciones aplicables conforme a la normativa local.

Cuando un pasajero del Grupo Iberia viaje en LATAM -y viceversa- disfrutará de beneficios que se acercan a los que ya tiene al volar con su aerolínea, conforme a su categoría de socio Iberia Club y sujeto a la normativa y prioridades establecidas por la ley en cada país. Esto se reflejará en el respectivo programa de fidelización:

Prioridad en todo el viaje: Desde el check-in y embarque hasta el retiro de maletas.

Confort: Acceso a salones VIP (lounges) y selección de asientos sin costo adicional.

Flexibilidad: Equipaje extra permitido, independientemente de la aerolínea en la que se vuele.

Acumulación Dual: Los socios LATAM Pass siguen sumando millas y puntos calificables en vuelos de Iberia. Y los socios de Iberia Club acumularán Avios y puntos Elite al viajar en LATAM.

“Este anuncio no solo representa un nuevo paso para profundizar nuestro acuerdo de pasajero frecuente con el grupo LATAM en América Latina y Europa, sino que nos permitirá, además, seguir cumpliendo con una de nuestras principales promesas: poner al cliente en el centro de nuestra estrategia y premiar más y mejor a los pasajeros que formen parte de nuestro programa de fidelización. De esta forma, contarán con nuevos beneficios que están diseñados para premiar esa preferencia e incrementar la propuesta de valor en los viajes entre América Latina y Europa”, afirma Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia.

Igualmente, según explicó el CEO de LATAM Pass, Cristián Ortiz este hito es parte del nuevo beneficio ‘LATAM Pass Global Experience’, que busca entregar una experiencia de viaje cada vez más completa, cómoda y exclusiva a los socios, ampliando los beneficios de LATAM Pass a quienes viajen en aerolíneas asociadas. “Con Iberia, hoy entramos en una nueva etapa enfocada directamente en el viajero, lo que nos permitirá ofrecer una experiencia más consistente para los socios, ampliando el acceso a beneficios, servicios, acumulación de millas, puntos calificables y facilidades para volar cuando viajan entre Sudamérica y Europa. Esto va en línea con nuestro objetivo de seguir construyendo un ecosistema de lealtad que sea parte de cada momento de la vida cotidiana y es un paso relevante para seguir agregando valor a nuestros más de 53 millones de socios alrededor de todo el mundo”, señaló Ortiz.

Además, en cada viaje los socios podrán acumular Avios y puntos Élite en el caso de Iberia, y millas y puntos calificables extra, en LATAM.