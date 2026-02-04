Le Mourtis, estación de esquí de Alta Garona, celebra su 60 aniversario

El próximo fin de semana, 7 y 8 de febrero, Le Mourtis celebrará a lo grande las seis décadas de existencia de esta emblemática estación de esquí de la Alta Garona. Serán dos días de aniversario marcados por un evento temático gratuito y retro, donde los disfraces inspirados en las décadas de los 60, 70 y 80 serán los protagonistas. Durante todo el fin de semana se prestarán de forma gratuita 60 pares de raquetas y se podrá visitar una exposición fotográfica histórica de la estación.

Un programa de aniversario inolvidable

Serán dos días de fiesta en una temporada marcada por la nieve y el frio. El sábado, 7 de febrero, la luz y la nostalgia serán el eje central. A las 17.00 horas tendrá lugar el Concierto after-ski en l’Artigue y el ascenso con raquetas y esquí de travesía (ESF) para ver el atardecer, que se acompañará con chocolate caliente. A las 20.00 horas empezará el espectáculo de luz y sonido, una narración épica sobre los 60 años de la estación. Una hora más tarde, a las 21.00 horas tendrá lugar la cena brasero y bar de nieve. A partir de las 22. 00 horas y hasta las 12 horas de la noche sonará la música del DJ Set "Génération Tetras"; y, a las 12 horas tendrá lugar el gran espectáculo de fuegos artificiales para celebrar el aniversario.

El domingo, 8 de febrero, será un día destinado a la convivencia pirenaica. La jornada arrancará a las 09:00h con el Challenge de esquí y multiactividades, amenizado por la música itinerante de Les Fantaskes. A las 16:00h, tendrá lugar la clausura con una degustación gratuita de vino blanco, ostras, charcutería local y chocolate caliente para todos los asistentes.

Le Mourtis: El tesoro familiar de la Alta Garona

Ubicada en el departamento de la Alta Garona, a una hora y media de Toulouse y a un paso del Valle de Arán, Le Mourtis es un símbolo de la montaña auténtica y accesible. Con un dominio que oscila entre los 1.350 m y los 1.813 m de altitud, la estación se distingue por su entorno natural único: a diferencia de las estaciones de alta montaña pelada, Le Mourtis permite esquiar entre bosques de abetos centenarios, ofreciendo protección natural contra el viento y una belleza paisajística incomparable.

Además, desde sus cimas es posible disfrutar de una de las mejores vistas del Pic du Cagire y de la cadena pirenaica central. Sus 23 km de pistas de esquí alpino se complementan con una oferta referente en esquí de travesía, senderismo con raquetas de nieve y Fat Bike.

Turismo de proximidad y sabor local

Participar en esta celebración es también una oportunidad para descubrir la vida de los pueblos locales. Desde la equitación en Boutx, pasando por la gastronomía de caza en Melles (con la famosa fondue de cierva de la Auberge du Crabère), hasta la riqueza cultural de Saint-Béat-Lez o la majestuosidad de la catedral de Saint-Bertrand-de-Comminges.