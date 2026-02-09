Paradisus by Meliá Bali: la nueva era del lujo todo incluido en Asia

Bali estrena el primer resort Paradisus by Meliá en Asia, una experiencia que reinventa el concepto de lujo todo incluido combinando bienestar, cultura y naturaleza en un enclave idílico frente al océano Índico.

Ubicado en Nusa Dua, Paradisus by Meliá Bali surge tras una completa renovación del icónico Meliá Bali y se convierte en un oasis de calma y serenidad donde cada detalle está diseñado para desconectar, reconectar y dejarse llevar por el ritmo natural de la isla. Su filosofía Wellness Designed by Destination integra la cultura, la naturaleza y la tradición balinesa, ofreciendo experiencias personalizadas que permiten a los huéspedes vivir la isla de manera auténtica.

Suites, villas y experiencias a medida

El resort cuenta con 492 suites de lujo, incluidas siete villas privadas con jardín, cuatro piscinas, ocho restaurantes y tres bares, rodeados de exuberantes jardines tropicales. Desde The Reserve, un refugio solo para adultos, hasta Family Concierge y Teens Club, Paradisus by Meliá Bali adapta la experiencia al estilo de cada viajero, ofreciendo privacidad, confort y momentos compartidos para toda la familia.

Las villas privadas incluyen piscina y jardín propios, detalles de bienvenida como esterilla de yoga y sarong balinés, y la posibilidad de disfrutar de cruceros privados al atardecer, garantizando una experiencia de lujo y exclusividad.

Bienestar y conexión con Bali

El resort ofrece actividades de bienestar diarias: breathwork, meditación, baños de sonido y deporte al aire libre, junto con un gimnasio 24 horas, pistas de pádel y deportes acuáticos. El YHI Spa, con 12 salas de tratamiento, piscina de circuito, sauna y jacuzzi, se convierte en un santuario donde cuerpo y mente se reconectan.

Gastronomía global con esencia local

La experiencia culinaria recorre sabores del mundo con ocho restaurantes y tres bares. Desde cocina balinesa con espectáculos culturales hasta tapas españolas, sushi, mariscos suramericanos y cocina de Oriente Medio, cada espacio refleja la diversidad y riqueza cultural de la isla.

Gabriel Escarrer, Presidente y CEO de Meliá Hotels International, destaca: "Paradisus by Meliá Bali invita a descubrir la isla desde una perspectiva más profunda, auténtica y conectada. Este resort redefine el lujo todo incluido en Asia y ofrece experiencias que permanecen en la memoria de nuestros huéspedes."

El lujo es parar, respirar y dejarse llevar

Paradisus by Meliá Bali no es solo un resort; es una nueva forma de vivir Bali, donde bienestar, cultura y diseño se alinean para ofrecer experiencias memorables en uno de los destinos más deseados del mundo. En este oasis frente al Índico, el verdadero lujo es detenerse, respirar y dejarse llevar por la magia de la isla.

Paradisus by Meliá Bali

Kawasan Wisata ITDC Lot 1, 80363, Nusa Dua - Bali INDONESIA, Denpasar, Indonesia, Bali

Teléfono: +62 361 771510

Email [email protected]

