El 17º aniversario del Mes del Reggae inicia un año lleno de eventos musicales en Jamaica

El 17.º aniversario del Mes del Reggae, febrero de 2026, será el escenario de más de 60 eventos para amantes de la música y del Reggae en Jamaica y en todo el mundo, además de dar el pistoletazo de salida a una larga nueva lista de eventos musicales.

Las celebraciones del Mes del Reggae se celebran cada febrero por toda la isla, aunque la mayoría de los actos se concentran en Kingston. El Mes del Reggae arrancó oficialmente este fin de semana, y lo más potente del programa llegará a lo largo de las próximas semanas. Además, la artista Etana ha sido nombrada la primera Embajadora oficial del Mes del Reggae.

El 6 de febrero, coincidiendo con el cumpleaños de Bob Marley, tendrá lugar el Concierto Tributo en Emancipation Park, con una aparición especial de Stephen Marley. Aunque él será el Marley protagonista de la cita, el concierto también reunirá a artistas internacionales, recordando que el reggae es un fenómeno global, pero con raíces y esencia jamaicanas.

La Dancehall Week será otro de los platos fuertes del Mes del Reggae, con eventos del 22 de febrero al 1 de marzo.

La nueva ola de músicos tendrá su momento en Young Reggae Ambassadors, en Negril, el 24 de febrero. A medida que desaparecen grandes pioneros de la música jamaicana, cobra aún más importancia apoyar y dar visibilidad a la próxima generación.

En 2026, Jamaica celebra ocho años desde que el reggae fue inscrito por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. Además, se cumplen 10 años desde que Kingston fue designada Ciudad Creativa por la UNESCO, así que motivos para celebrar no faltan.

Entre otros eventos destacados del calendario del Mes del Reggae están los Reggae Wednesdays (en cuatro fechas), la ceremonia de los Reggae Gold Awards el 28 de febrero y varias proyecciones de Reggae Films & Features. También está disponible la app oficial del Mes del Reggae, descargable en Google Play y en la App Store.

En Jamaica, la música y el baile forman parte del día a día: da igual la hora o el lugar, siempre hay ritmo. Bob Marley, junto a nombres como Jimmy Cliff, Peter Tosh, Toots & the Maytals o Third World, lleva décadas despertando admiración en todo el mundo. Hoy, la gente joven mira más hacia el dancehall, una evolución moderna del reggae que marca tendencia tanto en el baile como en la moda, dentro y fuera de la isla. Chronixx, Sean Paul o Shaggy son algunos de los artistas jamaicanos que siguen dominando listas en el Caribe… y mucho más allá. En cualquier festival, grande o pequeño, es imposible no escuchar reggae, dancehall o incluso reguetón.

Eventos musicales clave

Reggae Sumfest (Montego Bay) es, con más de 50.000 asistentes, el festival de reggae más grande del Caribe. Se celebra cada año desde 1993 y no se queda solo en el roots reggae: los riddims más actuales del dancehall llevan tiempo siendo parte del cartel. Además de leyendas jamaicanas, también suelen sumarse estrellas internacionales de R’n’B, hip hop o soul. El gran momento de la edición de este año llegará con las dos noches principales del festival, el 18 y 19 de julio.

Para quienes prefieren fiestas de playa con más energía, Negril es el destino: allí se programan algunos de los mejores eventos de dancehall y soca. Dream Wknd se celebra este año del 1 al 5 de agosto. Por su parte, Dream Wknd Montego Bay tendrá lugar del 30 de julio al 3 de agosto.

Rebel Salute, que se celebra cada enero, reúne a miles de fans del reggae que peregrinan hasta Priory (cerca de St Ann) para vivir un evento de primer nivel, centrado en actuaciones en directo de auténtico roots reggae, cultura y un estilo de vida saludable. Sin embargo, debido a las consecuencias del huracán Melissa, Rebel Salute se canceló en enero de 2026 y volverá a celebrarse en enero de 2027.