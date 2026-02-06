Andorra corona a los primeros Campeones del Mundo de Freeride FIS

viernes 06 de febrero de 2026 , 09:15h

La estación andorrana de Ordino Arcalís ha vivido hoy una jornada histórica para el esquí freeride con la celebración de los primeros Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut. El debut de estos Campeonatos del Mundo se ha producido bajo unas condiciones excepcionales, tras las intensas nevadas de los últimos días y los más de 30 centímetros de nieve caída durante la pasada noche, que han dejado la mítica cara del Basser Negre en un estado óptimo para la competición.

Tras un inicio de jornada con cielo cubierto y visibilidad reducida, la competición ha podido arrancar a las 13:00 horas con condiciones prácticamente perfectas. En un terreno de primer nivel, Ordino Arcalís ha ofrecido un escenario espectacular para un evento que ya forma parte de la historia del freeride, reuniendo en un mismo lugar a los mejores riders del mundo.

Aficionados locales y visitantes se han congregado para apoyar a los atletas y a sus respectivas naciones, creando una atmósfera a la altura del estreno de unos Campeonatos del Mundo. Desde la magnitud de la legendaria cara del Basser Negre (2.687 m) hasta la energía del público, la estación andorrana ha demostrado estar preparada para acoger una competición que abre un nuevo capítulo para este deporte.

Snowboard masculino

Liam Rivera firma una victoria dominante para Suiza

El suizo Liam Rivera (SUI) se ha proclamado campeón del mundo tras firmar una bajada sólida y segura que le ha valido 84,33 puntos. Rivera ha trazado una línea limpia a través de exigentes zonas rocosas, culminada con una espectacular doble acrobacia, asegurándose un lugar en la historia como el primer Campeón del Mundo FIS de Snowboard Freeride.

El francés Victor de Le Rue (FRA), último en salir y bajo una enorme presión, ha ejecutado un impecable 360 inicial que le ha permitido alcanzar la segunda posición con 80,00 puntos. El estadounidense Michael Mawn (USA) ha completado el podio tras una bajada valiente y controlada, logrando 69,00 puntos en su regreso puntual a la escena del freeride.

“La nieve y las condiciones eran increíbles. Siempre estoy nervioso antes de una competición, y hoy aún más porque realmente quería darlo todo. Solo pensaba en clavar la bajada sin pensar en el resultado. Convertirme en el primer Campeón del Mundo FIS es como un sueño.” Liam Rivera, Campeón del Mundo de Freeride FIS – Snowboard Masculino

Snowboard femenino

Mia Jones se lleva el título y Núria Castán Barón sube al podio

La estadounidense Mia Jones (USA) ha confirmado su gran momento de forma con una bajada excepcional que le ha otorgado 84,00 puntos y el título mundial. En su temporada de debut, la líder del Freeride World Tour ha destacado por su control y velocidad en la empinada sección superior de la cara.

La francesa Noémie Equy (FRA) ha sido segunda con 81,33 puntos, mientras que la catalana Núria Castán Barón (ESP) ha hecho vibrar al público local con una línea muy directa y técnicamente exigente, logrando 79,00 puntos y la medalla de bronce.

“El escenario era increíble y muy divertido. Representar a Estados Unidos junto a tantos compañeros ha sido muy especial. La energía de esta competición lo ha hecho todo aún más significativo.” Mia Jones, Campeona del Mundo de Freeride FIS – Snowboard Femenino

Esquí masculino

Ben Richards ofrece una actuación ganadora para Nueva Zelanda

El neozelandés Ben Richards (NZL) ha firmado una de las actuaciones más destacadas del día, logrando 91,67 puntos y proclamándose Campeón del Mundo en tan solo su tercera competición profesional de la temporada. Su bajada, prácticamente impecable, ha sido una clara declaración de intenciones.

El francés Ugo Troubat (FRA) ha sido segundo con 86,00 puntos, mientras que el joven estadounidense Kai Jones (USA) ha cerrado el podio con 76,67 puntos, compartiendo protagonismo con su prima Mia Jones, vencedora en snowboard femenino.

“Estoy en el séptimo cielo. Representar a Nueva Zelanda es un orgullo enorme. El apoyo del público ha sido espectacular y todavía no asimilo que soy el primer Campeón del Mundo de Esquí Masculino.” Ben Richards, Campeón del Mundo de Freeride FIS – Esquí Masculino

Aracil brilla pese a no puntuar

El andorrano Joan Aracil ha representado al Principado en estos primeros Mundiales. Aunque no ha podido puntuar tras una caída al intentar aterrizar un espectacular cork 720, su actuación hasta ese momento había sido sobresaliente, incluyendo un backflip y un shifty en una línea de gran dificultad técnica.

“Estoy muy contento con mi bajada. Lástima no haber planchado el último salto, pero todo lo demás fue perfecto. He hecho exactamente lo que quería.” Joan Aracil, rider andorrano

Por su parte, el catalán Abel Moga ha finalizado en octava posición con 68 puntos, tras elegir una línea muy arriesgada por un corredor estrecho y rocoso, donde ejecutó un backflip perfectamente aterrizado, aunque penalizado en fluidez por los jueces.

Esquí femenino

Victoria histórica para Polonia

La prueba de Esquí Femenino tuvo que ser interrumpida por falta de visibilidad, priorizando la seguridad de las atletas. Con más de dos tercios de las competidoras habiendo completado su bajada, los resultados fueron validados conforme al reglamento FIS.

La polaca Zuzanna Witych (POL) se ha proclamado Campeona del Mundo tras una bajada sólida y bien leída en condiciones adversas, logrando 80,33 puntos. La canadiense Justine Dufour-Lapointe (CAN) ha sido segunda con 76,33 puntos, y la estadounidense Molly Armanino (USA) ha completado el podio.

“Representar a mi país como la única rider polaca aquí lo significa todo para mí. Llevar mi bandera hasta lo más alto ha sido increíblemente especial.” Zuzanna Witych, Campeona del Mundo de Freeride FIS – Esquí Femenino

Francia lidera el Ranking de Naciones

El evento ha estrenado el Ranking de Naciones, una clasificación por equipos basada en los resultados de los cinco primeros clasificados de cada categoría. Francia ha liderado el ranking final, seguida de Estados Unidos y Canadá.

Andorra, epicentro del freeride mundial

Los Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut han supuesto un hito para el freeride internacional. Con condiciones de nieve excepcionales y un escenario de primer nivel, Ordino Arcalís ha acogido un evento histórico que ha culminado con la coronación de los cuatro primeros Campeones del Mundo de Freeride FIS, consolidando a Andorra como referente mundial de este deporte.