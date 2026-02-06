Daniel Montero Galán retrata la capital en el cartel de la 2.ª Feria del Cómic de Madrid

viernes 06 de febrero de 2026 , 08:30h

La 2.ª Feria del Cómic de Madrid, que se celebrará del 26 al 29 de marzo en Plaza Matadero, ha desvelado su cartel oficial, obra del ilustrador madrileño Daniel Montero Galán.

Madrid se representa en el cartel como «un espacio cosmopolita y acogedor, capaz de albergar tanto lo que ha creado escuela como las tendencias más rompedoras del momento», según el autor. Un lugar donde lo tradicional y lo contemporáneo conviven, y desde el que mirar y acoger al cómic europeo sin renunciar a una identidad propia. De ahí la presencia de referentes tan madrileños como un gato o una parpusa.

La imagen propone una escena llena de movimiento, poblada por personajes muy distintos que comparten un mismo espacio. Autores/as locales e internacionales que se entregan a su público, comunicadoras que profundizan en el medio, lectoras apasionadas, coleccionistas, otakus, figuras surgidas de la tradición del cómic español —como un guiño a las viñetas de Francisco Ibáñez a través de un gusano lector—, un astronauta o una patinadora distraída que protagoniza un gag visual: todos tienen cabida en un universo diverso que invita a detenerse en los detalles.

Diversidad, movimiento y convivencia

Pese a la heterogeneidad de la escena, los personajes conviven en armonía, y, como explica Montero Galán, «convergen para compartir la pasión que los une: el cómic». Así, el cartel funciona como una metáfora de la propia Feria, concebida como «un punto de encuentro en el que concurren distintas disciplinas y géneros del noveno arte», así como múltiples formas de entender la lectura.

El concepto de viaje, eje temático de esta edición, atraviesa la imagen de manera transversal. Aparece representado como movimiento en el espacio exterior y también como un desplazamiento hacia el interior del propio lenguaje del cómic, a través de elementos característicos como una maleta o un plano.

También aparecen otros tipos de viajes «donde el cómic es el medio de transporte, haciendo un recorrido por el humor, la ciencia ficción, el manga, el misterio y las aventuras», apostilla el ilustrador madrileño.

Con este mismo espíritu, la Feria del Cómic de Madrid, comisariada en esta segunda edición por la periodista y escritora Laura Barrachina, apuesta por consolidarse como un lugar de encuentro para lectoras/es, creadoras/es y profesionales del sector, y como una plataforma desde la que acercarse a una buena muestra de las distintas corrientes y sensibilidades del cómic europeo a través de su programación cultural.