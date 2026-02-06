Celebrar el Día Internacional de Beber Vino entre viñedos volcánicos del Golán

El 18 de febrero, Día Internacional de Beber Vino, se convierte en la excusa perfecta para descubrir una de las regiones vinícolas más singulares y prometedoras del Mediterráneo oriental: los Altos del Golán. Un territorio donde el vino nace entre suelos volcánicos, viñedos de gran altitud y un clima de montaña que imprime carácter, frescura y complejidad a cada botella.

Esta región emergente ofrece mucho más que grandes vinos. Los Altos del Golán invitan a una experiencia completa donde naturaleza, cultura enológica y hospitalidad local se entrelazan. A lo largo de todo el año, las bodegas abren sus puertas al visitante con visitas guiadas, catas profesionales y eventos especiales, permitiendo conocer de primera mano la historia, la filosofía y el saber hacer que hay detrás de cada vino.

Recorrer los viñedos del Golán es adentrarse en paisajes amplios y silenciosos, descubrir cómo el terroir volcánico y la altitud influyen en la personalidad de los vinos y degustarlos de la mano de enólogos y productores que han convertido esta región en un referente creciente del vino israelí. Desde bodegas boutique familiares hasta productores consolidados, la ruta del vino del Golán ofrece propuestas para todos los paladares.

Bodegas del Golán Norte

Bodega Har Odem (Moshav Odem)

Fundada en 2003 por la familia Elfasi, esta bodega familiar produce alrededor de 200.000 botellas anuales. Su filosofía se basa en celebrar la vida y compartir momentos, valores que se reflejan en sus vinos. El centro de visitantes ofrece información sobre los viñedos, el proceso de elaboración y distintas opciones de cata. Es kosher y, desde 2021, todos sus vinos cuentan con certificación vegana.

Alojamientos cercanos: Merom Golan Hotel, Hotel Boutique Elrom.

Bodega Pelter (Kibutz Ein Zivan)

Creada en 2001 por Tal y Nir Pelter, introdujo un enfoque inspirado en la escuela australiana, combinando calidad y accesibilidad. Además de su bodega principal, gestiona la marca kosher Matar Winery y Pelter Distillery, una de las primeras destilerías boutique del país.

Bodega Bahat (Kibutz Ein Zivan)

Bodega boutique kosher que ofrece tours, catas y una tienda gourmet con vinos, quesos y productos regionales. Durante las vacaciones organiza actividades familiares y, en época de vendimia, visitas guiadas a viñedos cercanos.

Alojamiento cercano: Aldea Vacacional Ein Zivan.

Bodega Tel Shifon (Kibutz Ortal)

Fundada en 2009 junto al volcán Tel Shifon, produce unas 70.000 botellas anuales de variedades como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc, Syrah y Merlot. Su ubicación en suelo volcánico y clima fresco da lugar a vinos expresivos y con identidad propia.

Alojamiento cercano: Ortal Glamping.

Bodegas del Golán Central

Bodega Assaf y Pueblo Vinícola Kedem (Kidmat Tzvi)

Un concepto integral que combina bodega, centro de visitantes, cabañas y cafetería. La experiencia incluye vino ilimitado y cestas gourmet, ideal para una escapada enogastronómica relajada.

Bodega Ein Nashot y Granja Bel Ofri

Ubicadas en un antiguo búnker, fusionan vino, historia y gastronomía local. Ofrecen talleres, granja educativa, quesos artesanales y un restaurante ecológico que pone en valor los productos del entorno.

Alojamiento cercano: Hotel Pereh.

Bodega de los Altos del Golán (Katzrin)

La mayor bodega de Israel, fundada en 1983, con una producción anual cercana a los cinco millones de botellas. Dispone de visitas guiadas, catas profesionales y tienda especializada, siendo un punto clave de la ruta del vino.

Bodega Bazelet HaGolán (Kidmat Tzvi)

Bodega boutique reconocida por su trabajo con suelo basáltico y métodos de producción natural. Ofrece catas guiadas que permiten comprender la singularidad del terroir volcánico.

Alojamiento cercano: Cnaan Village Boutique Hotel & Spa.

Bodegas del Golán Sur

Bodega Terra Nova (Moshav Kanaf)

Propone catas de vino, aceite de oliva y productos de temporada, con especial atención a opciones veganas gourmet.

Alojamiento cercano: Ramot Resort Hotel.

Bodega Château Golán (Moshav Eliad)

Fundada en 1999, produce alrededor de 100.000 botellas anuales, combinando tradición europea y tecnología moderna para crear vinos con marcada identidad regional.

Alojamiento cercano: Etnachta Village Resort.

Bodega Mika (Bnei Yehuda)

Proyecto personal de una enóloga con formación académica, cuyos vinos destacan por su equilibrio, pureza y un estilo de elaboración minimalista. También ofrece productos gourmet locales.

Alojamiento cercano: Mitzpe HaShalom Resort Village.

Vendimia y turismo enogastronómico

La temporada de vendimia es uno de los momentos más especiales para visitar los Altos del Golán. Durante estas semanas, las bodegas organizan actividades exclusivas en los viñedos y encuentros directos con los productores, permitiendo al visitante vivir el vino desde su origen.

Para disfrutar plenamente de las rutas de cata, se recomienda alojarse en la zona, evitando desplazamientos y aprovechando la cercanía entre bodegas y alojamientos. Una fórmula perfecta para escapadas enogastronómicas de varios días, donde el vino, el paisaje y la calma marcan el ritmo.

Celebrar el Día Internacional de Beber Vino en los Altos del Golán es, en definitiva, una invitación a descubrir una región donde el vino nace del fuego volcánico, la altura y la pasión de quienes lo elaboran.