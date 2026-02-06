Chile ofrece una gran variedad de experiencias para viajar este año

viernes 06 de febrero de 2026 , 10:15h

Un extenso desierto, ciudades cosmopolitas, buen vino y glaciares: el país chileno concentra una contrastada variedad de experiencias, posicionándose como una de las mejores opciones para viajar este año

de extremos como Chile. Con una extensión de 4.300 kilómetros de norte a sur, este país sudamericano es el destino ideal para viajeros activos que busquen recorrer el mundo entero dentro de un mismo país. Asombrosa naturaleza, aventura, tesoros culturales, gastronomía de alto nivel, bienestar y experiencias elevadas se unen para convertir a Chile en uno de los destinos más completos para descubrir este año.

Una naturaleza extraordinaria: del desierto más árido al hielo sureño

Chile es uno de los países más largos y estrechos del mundo, una característica que le otorga una enorme riqueza natural. En el norte, el desierto de Atacama —el más árido del planeta— cautiva con sus cielos despejados, dunas, géiseres y paisajes casi extraterrestres. En el extremo sur, la Patagonia recibe a los visitantes con glaciares milenarios y majestuosos picos, lagos turquesa y bosques infinitos.

La región central mediterránea combina la vida urbana de la vibrante capital, Santiago, la escena creativa de Valparaíso y algunos de los valles vinícolas más renombrados de Sudamérica. Por su parte, la región de transición entre el centro y el sur es una bella zona salpicada de lagos, ríos y volcanes, mientras que Rapa Nui (Isla de Pascua) sorprende con estatuas moai, su herencia del Mar del Sur y playas paradisíacas. En total, Chile alberga casi 50 parques nacionales y más de 2.000 volcanes, 1.200 ríos y 270 lagos y lagunas, concentrando infinidad de paisajes por conocer.

Deporte y aventura en escenarios únicos

Por séptimo año consecutivo, Chile ha sido distinguido como «Mejor destino de aventura del mundo» en los premios World Travel Awards 2025, y no es para menos. Senderismo con vistas panorámicas, sandboard en el desierto o surf en la costa del Pacífico; Chile es un paraíso para los amantes del descanso activo. Sin olvidar, por supuesto, actividades como esquiar o hacer alpinismo en los Andes, practicar rafting en ríos salvajes o navegar por los fiordos.

Una de las opciones favoritas de los aventureros es la Ruta de los Parques de la Patagonia, un recorrido de 2.800 kilómetros que conecta 17 parques nacionales entre Puerto Montt y el Cabo de Hornos, incluyendo el icónico Parque Nacional Torres del Paine. A ello se suma la Carretera Austral, un trayecto de 1.200 kilómetros ideal para road trips o rutas ciclistas entre parajes solitarios y naturaleza en estado puro.

Un paraíso para los amantes del vino y la gastronomía

La identidad de la cocina chilena se encuentra en los productos frescos del océano Pacífico, los ingredientes de la tierra a la mesa y sus regiones vinícolas de prestigio internacional. En los valles vitivinícolas que rodean Santiago y la región central de Chile, el enoturismo se convierte en una experiencia integral: recorridos en bicicleta, paseos en carruaje o caminatas entre viñedos, visitas guiadas, catas y estancias en bodegas. Además, Chile es el hogar de la cepa Carmenere, una uva noble desaparecida en Francia y redescubierta en el país.

A esta tradición se suma una cocina de fusión contemporánea que integra sabores ancestrales con creatividad internacional, presente tanto en mercados de comida callejera como en restaurantes de alta cocina. Con establecimientos reconocidos en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, el icónico Mercado Central de Santiago y una escena gastronómica joven y dinámica, Chile se consolida como uno de los destinos gastronómicos emergentes más atractivos a nivel mundial.

Experiencias culturales arraigadas en las tradiciones chilenas

El panorama cultural de Chile es tan variado como su geografía, desplegando ante los viajeros una amplia lista de destinos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, museos y festivales tradicionales. Esto se combina con la herencia de los pueblos andinos de las tierras altas, la cultura mapuche del sur y otros pueblos indígenas, los enigmáticos gigantes de piedra de Rapa Nui, las momias más antiguas del mundo, las leyendas de la isla de Chiloé y otras muchas experiencias de turismo rural que brindan una oportunidad de conectar de forma auténtica con la esencia del país y sus comunidades.

Alojamientos diferentes y bienestar bajo cielos estrellados

Con más de 300 noches despejadas al año, el norte de Chile es uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica. El desierto de Atacama, además de considerarse uno de los lugares más románticos del mundo, suma más de 40 observatorios, 27 de los cuales también son accesibles para los turistas. En lugares como La Serena o el valle del Elqui también se ofrecen numerosas excursiones para observar las estrellas, a menudo incluyendo transporte, alojamiento y equipo.

Además, aquellos que buscan relajación y bienestar pueden disfrutar de más de 270 aguas termales naturales en un entorno virgen, así como de exclusivos alojamientos ecológicos y encantadores hoteles boutique en los que los paisajes, la cultura y la hospitalidad van de la mano.

Un destino para todo el año

Gracias a su diversidad geográfica y climática, Chile puede visitarse a lo largo de todo el año. Debido a su ubicación en el hemisferio sur, el mejor momento para visitar la Patagonia es entre octubre y abril, mientras que las regiones del norte y del centro ofrecen condiciones óptimas en cualquier estación. En un mismo viaje, el visitante puede disfrutar tanto de excursiones por tierras heladas como de unas vacaciones en la playa.

Seguridad, calidad y sostenibilidad

Chile es reconocido como uno de los destinos turísticos más seguros y estables de Sudamérica, con infraestructuras modernas y servicios turísticos de alta calidad. A ello se suma una amplia gama de alojamientos de todas las categorías y una buena oferta de vuelos nacionales y líneas de autobuses nocturnos, facilitando las conexiones internas y la planificación de los viajeros.

Un turismo consciente

Chile está firmemente comprometido con el turismo sostenible y es uno de los pioneros en Sudamérica en materia de ecoturismo certificado, áreas protegidas y turismo responsable. Numerosos alojamientos, operadores turísticos y destinos cumplen con los estándares internacionales de sostenibilidad, protegiendo las áreas naturales e involucrando a las comunidades locales. En 2026 se prevén inversiones adicionales en movilidad con bajas emisiones de carbono, turismo de aventura sostenible y proyectos comunitarios.

Un país que se extiende por tres continentes

Chile es uno de los pocos países del mundo con presencia en América, Oceanía y la Antártida, lo que refuerza su carácter único. Desde el desierto de Atacama hasta la Antártida chilena, pasando por la ventosa isla de Tierra del Fuego, el país ofrece vastos territorios intactos.

Chile, un viaje infinito

Viajar por Chile es recorrer el mundo en un solo país. Entre paisajes extremos y actividades fuera de lo común, el destino ofrece experiencias intensas y memorables. Para quienes planeen realizar un viaje transformador este 2026, Chile se postula como una elección imprescindible.