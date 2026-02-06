El turismo internacional aporta a Madrid un 11 % más en 2025, con 17.896 millones de euros

viernes 06 de febrero de 2026 , 10:00h

El turismo se convirtió en 2025 en uno de los principales sectores económicos de Madrid y alcanzó su mejor registro en gasto turístico internacional, con 17.896 millones de euros, un 11 % más que en 2024 y un 71 % más que en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este dato supone 4,3 puntos porcentuales más que el conjunto de España.

La capital registró, además, 11,2 millones de visitantes (11.236.564) y 23,8 millones de pernoctaciones (23.829.629), un 2,5 % más que en 2024, lo que confirma la solidez de su modelo turístico y su capacidad para atraer un turismo de mayor valor añadido para la ciudad. El turismo internacional representó el 59 % del total de visitantes y el 66 % en pernoctaciones, reforzando la posición de Madrid como uno de los principales destinos urbanos del mundo.

El gasto por persona se situó en 1.964 euros en 2025, un 8 % más que el año anterior, mientras que el gasto medio diario alcanzó los 305 euros. La estancia media fue de 2,12 noches, un 1,7 % más que en 2024, reflejo de una evolución positiva hacia un turismo de alto impacto.

La fortaleza del turismo internacional

Estados Unidos volvió a ser el principal mercado emisor internacional en 2025, con 1,1 millones de visitantes (1.103.443), un aumento del 6,8 % respecto a 2024, seguido de Italia, con 447.262 (+3,4 %); Francia, con 361.653 (-0,7 %); Reino Unido, con 350.592 (+12,1 %) y México, con 318.447 (+2,8 %). Especialmente significativo ha sido el comportamiento de los mercados iberoamericanos con un crecimiento destacado en Argentina, que alcanzó los 194.843 visitantes (+27,8 %) y Brasil, con 167.018 (+22,1 %). Estos datos consolidan 2025 como un año clave para el turismo intercontinental latino.

Madrid, una ciudad conectada con el mundo

La conectividad aérea ha sido uno de los grandes motores del crecimiento turístico de Madrid en 2025. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alcanzó los 68,1 millones de pasajeros (+3 % respecto a 2024), con un total de 447 rutas, 217 destinos, 90 aerolíneas y conexión directa con 76 países. Europa concentró 168 rutas, mientras que Latinoamérica alcanzó 67, Norteamérica 19 y Asia y Oriente Medio continuaron ampliando su presencia.

Este tipo de conectividad es una de las grandes fortalezas de Madrid como destino, porque permite a la capital atraer turismo internacional de calidad y reforzar nuestra posición como puerta de entrada a Europa para Iberoamérica.