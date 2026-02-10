martes 10 de febrero de 2026 , 08:00h

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la Cátedra Vargas Llosa han convocado el I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, un nuevo certamen destinado a impulsar la creación dramatúrgica contemporánea inspirada en los grandes mitos y textos de la tradición grecorromana y grecolatina.

El premio, que celebra en 2026 su primera edición, está abierto a dramaturgos y dramaturgas cuyas obras hayan sido escritas originalmente en lengua castellana. Los textos deberán ser originales, inéditos y no haber sido representados previamente.

Uno de los grandes atractivos del certamen es que la obra ganadora no sólo será publicada, sino que será producida íntegramente por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y representada en la 73ª edición del Festival, que tendrá lugar en los meses de julio y agosto de 2027 en el Teatro Romano de Mérida, uno de los espacios escénicos más emblemáticos del mundo.

El plazo de presentación de los textos finalizará el 30 de junio de 2026, y las obras deberán enviarse a través de la plataforma habilitada en las páginas webs del Festival de Mérida y de la Cátedra Vargas Llosa.

El jurado del I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope estará integrado por al menos cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y las artes escénicas y será presidido por la actriz y directora Magüi Mira, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España. Además, formarán parte Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, junto a otros jurados independientes.

El fallo del jurado se dará a conocer durante la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el verano de 2026.

Con la creación de este nuevo premio, el Festival de Mérida y la Cátedra Vargas Llosa refuerzan su compromiso con la creación teatral contemporánea, el diálogo con los clásicos y el apoyo a nuevas voces de la dramaturgia internacional, tendiendo un puente entre la tradición grecolatina y la escena actual.

Las bases completas del premio pueden consultarse en las páginas web del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y de la Cátedra Vargas Llosa.