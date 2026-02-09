Tucumán, un destino singular en el norte de Argentina donde historia, cultura y naturaleza se unen

lunes 09 de febrero de 2026 , 09:00h

La provincia del norte argentino se consolida como un destino singular en Sudamérica, gracias a una propuesta turística que integra patrimonio histórico, identidad cultural y una notable diversidad de paisajes naturales.

Tucumán, provincia del norte argentino, se consolida como un destino singular en Sudamérica, gracias a una propuesta turística que integra patrimonio histórico, identidad cultural y una notable diversidad de paisajes naturales, bajo una mirada de desarrollo sostenible y experiencias auténticas.

Con una fuerte identidad territorial, la provincia invita a descubrir un territorio donde conviven vestigios de civilizaciones milenarias, huellas del período colonial, tradiciones vivas y entornos naturales que van desde los Valles Calchaquíes hasta la selva de yungas. Su oferta turística está pensada para viajeros que buscan conexión con la historia, la cultura local y la naturaleza.

Uno de los principales atractivos de Tucumán es la Ciudad Sagrada de Quilmes, uno de los asentamientos prehispánicos más relevantes de los pueblos calchaquíes. Habitada desde el año 800 d.C. y con una población que llegó a superar los 10.000 habitantes, conserva imponentes estructuras de piedra y una fortaleza ubicada en la cima del cerro. El sitio puede recorrerse junto al Centro de Interpretación de Quilmes, donde se exhiben y contextualizan hallazgos arqueológicos de gran valor histórico y cultural.

El Camino de los Jesuitas constituye otro eje fundamental de la oferta cultural de la provincia. Este recorrido invita a conocer los principales sitios vinculados a la presencia de la Compañía de Jesús en Tucumán desde 1585, combinando historia, arquitectura y espiritualidad en una propuesta que conecta el pasado colonial con el presente.

En el ámbito gastronómico y sensorial, Tucumán se destaca por la Ruta del Vino de Altura, un circuito que recorre bodegas y viñedos ubicados en los Valles Calchaquíes. Integrada actualmente por once establecimientos situados a lo largo de las rutas nacionales 40 y 307, la ruta ofrece degustaciones, visitas guiadas y experiencias enoturísticas en un entorno de montaña único. Los vinos, elaborados bajo el espíritu de la Pachamama, se complementan con servicios de alojamiento y gastronomía regional, permitiendo una experiencia que refleja la identidad y la vida local.

El cicloturismo es otra de las propuestas que promueve el descubrimiento activo y sostenible del territorio tucumano. La provincia cuenta con rutas adaptadas a distintos niveles de experiencia, como la Quebrada del Portugués, el Circuito Tafí del Valle, la Reserva Natural Los Sosa, el Circuito Potrero de las Tablas y la Quebrada del Río Los Nogales. Estas alternativas permiten recorrer valles, montañas, selva y cursos de agua, fomentando una conexión directa con el paisaje.

Dentro de la oferta cultural, se destaca también el recorrido Las Huellas de Mercedes Sosa, una propuesta que invita a conocer Tucumán a través de la vida y el legado de una de las figuras más universales de la música popular argentina. El itinerario combina espacios, paisajes y relatos que forman parte de su historia personal y artística, integrando música, memoria colectiva e identidad cultural.