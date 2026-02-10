El Festival I LOVE REGGAETON anuncia su primera residencia en Ushuaïa Ibiza

martes 10 de febrero de 2026 , 08:15h

| I Love Reggaeton, el mayor festival de reggaeton clásico de Europa, da el salto definitivo en su historia y firma su primera residencia en Ibiza, anunciando el lineup completo de una experiencia que convertirá Ushuaïa Ibiza en el epicentro del reggaeton clásico durante seis domingos consecutivos, del 3 de mayo al 7 de junio de 2026, celebrando los himnos que marcaron a toda una generación.

Fiel a su lema, “El primer reggaeton nunca se olvida”, I Love Reggaeton confirma una alineación que rinde homenaje a los orígenes del género y a la Old School que convirtió el reggaeton en un fenómeno global. Una celebración abierta, emocional y colectiva que trae de vuelta a Ibiza los clásicos que definieron una época, en una experiencia open-air de día a noche, encabezada por Juan Magán, Cali & El Dandee, Alexis & Fido, RKM, J. Álvarez y Nacho, artistas imprescindibles en la historia del reggaeton y responsables de algunos de los himnos más coreados del género.

Tras transformar la pista de Ushuaïa Ibiza en una auténtica fiesta non-stop durante sus takeovers de 2024 y 2025, el festival regresa a la isla con una propuesta ampliada: el mayor espectáculo de Europa dedicado a los grandes himnos del reggaeton clásico y el electro latino, dentro de su gira internacional 2026. Por primera vez, el festival español que celebra a la primera generación del reggaeton se instala en Ibiza en formato residencia, con una producción a escala festival y un recorrido musical que conecta pasado, presente y legado del género.

Durante seis domingos únicos, el recinto open-air número uno del mundo se transformará en una auténtica maratón de sonidos, colores y sensaciones latinas. El show I Love Reggaeton pone la tecnología al servicio de la emoción, integrando audiovisuales de última generación y una sincronización total con todo lo que sucede sobre el escenario, amplificando la energía del público bajo el sol y las estrellas de Ibiza, en un entorno que intensifica la conexión entre música, público y atmósfera, esencia absoluta del venue Where Music Meets Magic.

Felipe Menéndez, Director General de Sharemusic!, señala: “Volver a Ibiza con nuestra primera residencia es algo muy especial para nosotros. La increíble acogida del público de Ushuaïa Ibiza en 2024 y 2025 nos confirmó que I Love Reggaeton había encontrado aquí un nuevo hogar. Por eso presentamos un lineup que recorre la historia del género, desde sus grandes iconos internacionales hasta la Old School, los hits que marcaron a toda una generación y los clásicos que consolidaron la escena urbana en España. Estar en un lugar tan icónico es un privilegio, y volvemos con la ilusión de hacer vibrar a audiencias de todo el mundo que eligen Ibiza como punto de encuentro.”

I LOVE REGGAETON - USHUAÏA IBIZA LINEUP

Juan Magán | J. Álvarez | Nacho | Alexis & Fido | RKM | Cali & El Dandee | Jory Boy | Franco El Gorila | Fuego | Wolfine | DASOUL | Yandar & Yostin | Lorna | Henry Méndez | Lucenzo | Danny Romero | El Chuape | DCS | José de Rico | Charly Rodríguez | Jimmy Bad Boy | Miguel Sáez | Dr. Bellido | El Súper Nuevo // DJ sets: DAME | Gasolina DJs | Ballesteros | Juanjo García | Del Puerto

El lineup de I Love Reggaeton traza un recorrido completo por la historia del género, desde los iconos del reggaeton y el electro latino que lo llevaron al mainstream internacional, pasando por la Old School que definió su sonido, los hits que marcaron a toda una generación y la escena urbana y los clásicos nacionales que consolidaron el movimiento en España.

I Love Reggaeton presenta en Ushuaïa Ibiza a algunos de los artistas que llevaron el reggaeton y el electro latino al reconocimiento global. Juan Magán, referente absoluto del género, es una figura clave en la expansión internacional del electro latino. Junto a él, J Álvarez, esencial del reggaeton romántico; Nacho, icono del pop-reggaeton latino; Alexis & Fido, uno de los dúos más influyentes del género; RKM, símbolo de la era dorada del reggaeton romántico; y Cali & El Dandee, responsables de algunos de los himnos más coreados del pop urbano latino, lideran una alineación que conecta pasado, presente y legado del género.

A lo largo de sus seis domingos, el festival reúne también a artistas que representan la esencia más pura del reggaeton clásico, como Jory Boy, con su inconfundible voz ligada al reggaeton underground, y Franco El Gorila, que encarna el espíritu callejero y provocador de los primeros años del género. A ellos se suman Fuego, responsable de hits que hicieron bailar a medio mundo, y Wolfine, una de las figuras clave del reggaeton romántico latinoamericano.

I Love Reggaeton celebra además a los artistas que pusieron banda sonora a veranos eternos y a pistas de baile inolvidables. DASOUL y Yandar & Yostin firmaron algunos de los temas más reconocibles del pop-reggaeton en español, mientras que Lorna, pionera femenina del género, dejó huella en los orígenes del movimiento. Completan este bloque Henry Méndez, Lucenzo y Danny Romero, responsables de algunos de los mayores éxitos del electro latino y el reggaeton europeo.

La historia del reggaeton en España tiene un peso protagonista en este cartel, con artistas esenciales en la consolidación del género a nivel nacional. El Chuape y DCS forman parte del imaginario clásico del reggaeton español, mientras que José de Rico y Charly Rodríguez marcaron una etapa clave del electro latino y el pop urbano. A ellos se suman Jimmy Bad Boy, Miguel Sáez, Dr. Bellido y El Súper Nuevo, completando un recorrido imprescindible por los clásicos del género.

Entre actuación y actuación, los DJ sets garantizan una pista encendida de principio a fin. DAME y Gasolina DJs son sinónimo de fiesta y cultura reggaeton, mientras que Ballesteros, Juanjo García y Del Puerto mantienen el pulso de los clásicos y los grandes hits que hicieron historia en las pistas de baile.

Además de su residencia en Ibiza, Sharemusic! llevará I Love Reggaeton en 2026 a México, Chile y a numerosas ciudades de España, consolidando el formato como el show de referencia dedicado a la historia del reggaeton clásico.

I Love Reggaeton en Ushuaïa Ibiza promete ser la mayor celebración del reggaeton clásico y la Old School en la isla en 2026.

Porque el primer reggaeton nunca se olvida.