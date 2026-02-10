Pepón Nieto protagoniza La Pasión Infinita

martes 10 de febrero de 2026 , 09:15h

‘La Pasión Infinita’, la nueva producción de MixtoLobo y Pentación Espectáculos, arrancará este 20 de febrero en el Teatro Juan Bravo de Segovia.

Tras su estreno, la obra iniciará su gira por el territorio español y llegará al Teatro Bellas Artes de Madrid en diciembre de este año.

Pepón Nieto protagoniza esta historia de humor, esperanza y pasión escrita y dirigida por José Troncoso, acompañado en escena por un elenco formado Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad y con Lola Barroso al piano.

‘La pasión infinita’ es una tragicomedia que explora, desde el humor y la ternura, la vida de José Antonio, un hombre que siente una vocación por el teatro tan intensa como desafortunada. Desde su infancia, José Antonio sueña con actuar, aunque carece por completo de talento. A pesar de las advertencias de su entorno, su pasión por el arte escénico lo impulsa a seguir adelante y, finalmente, lo lleva a una audición en la que, sorprendentemente, es elegido. A partir de ese momento, su historia se convierte en un espectáculo que cuestiona los límites entre la ilusión personal y la cruda realidad.

En la parte artística, el diseño de escenografía y vestuario corre a cargo de José Troncoso y Pepón Nieto, la música es de Mariano Marín y de la iluminación se encargará Ion Aníbal.

Sinopsis

No todos los sueños se cumplen.

Desde que sus ojos se abrieron al mundo, el único sueño de José Antonio ha sido el de ser actor.

Pero no hay en el mundo un actor peor que José Antonio. No lo hay.

Desde pequeño, consciente de su ausencia absoluta de cualquier atisbo de talento, todo su entorno ha intentado quitarle la idea de la cabeza. Pero la pasión de José Antonio es infinita.

Daría cualquier cosa por el teatro, daría cualquier cosa por ser actor.

El tiempo ha pasado y José Antonio se ha casado con Asunción. Y no es actor, trabaja en una fábrica de salazones mientras sigue soñando bien fuerte.

Ni su mujer ni sus amigos consiguen sacarle la idea de la cabeza. No hay manera. La pasión de José Antonio es infinita.

Un día, a la hora del desayuno, José Antonio abre el periódico y encuentra un anuncio que cambiará para siempre su vida y la de todos los que le rodean: "Se busca actor. No se requiere experiencia".

A partir de aquí, su pasión infinita no tendrá freno, nada ni nadie podrá detenerlo ya, no hay manera.

José Antonio se presenta al casting y, ante el asombro de todos, es seleccionado.

La tragicomedia está servida.

Un director emergente en horas muy bajas ve en José Antonio la viva reencarnación del esperpento e intentará hacer de su propia vida un espectáculo performático que no dejará indiferente a nadie.

José Antonio está dispuesto a dar su vida por el teatro. José Antonio está dispuesto a dar su vida por su pasión. ¿Y tú?

NOTA DEL DIRECTOR

"Siempre me ha gustado utilizar mi trabajo para poner la lupa de aumento sobre las "pequeñas tragedias" de la gente corriente. Convertir en héroes trágicos a personas que no suelen ser "protagonistas ejemplares" por la aparente irrelevancia de sus vidas." José Troncoso