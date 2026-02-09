Carnaval de Malta, uno de los más singulares del Mediterráneo: historia, sátira y creatividad

lunes 09 de febrero de 2026 , 09:15h

Con la llegada del mes de febrero, Malta "muda” su piel. El país se sumerge en il-Karnival, el carnaval maltés, una celebración que convierte sus calles y plazas en un escenario de color, música y creatividad, donde la tradición se encuentra con la mirada contemporánea de artistas locales e internacionales.

La Valletta, Floriana, Ħamrun, Santa Venera y Nadur, en la isla de Gozo, acogen una completa programación que combina carrozas monumentales, máscaras grotescas, bandas tradicionales y espectáculos de danza. Un carnaval diverso y dinámico que se vive tanto en grandes escenarios urbanos como a pie de calle, y que atrae por igual a residentes y viajeros.

Un carnaval con historia y tradición

Con raíces en el siglo XVI, antes de la llegada de los Caballeros de la Orden de San Juan, el carnaval maltés ha evolucionado sin perder su esencia, consolidándose como uno de los más singulares y llamativos del Mediterráneo.

Durante las festividades, la danza folclórica il-Maltija cobra protagonismo: los lugareños se preparan con meses de antelación para presentar sus coreografías y mantener viva esta tradición. La construcción de carrozas, transmitida de generación en generación, es otro arte emblemático. Familias enteras dedican semanas a crear enormes estructuras de cartón y papel maché cuya temática puede variar, desde figuras públicas, hasta personajes de Disney, animales o criaturas fantásticas.

Otro elemento imprescindible es la prinjolata, un dulce tradicional maltés cuyo nombre proviene de prinjol, que significa piñón, su ingrediente principal. Elaborada con bizcocho, nueces, almendras, piñones, frutas confitadas y licor, y decorada con chocolate y glaseado, la prinjolata se convierte en una de las grandes estrellas de estas fiestas. Su preparación y degustación, cinco días antes del Miércoles de Ceniza, reflejan siglos de historia y la influencia de los Caballeros de la Orden de San Juan, consolidando la conexión entre gastronomía y tradición festiva.

La Valletta late al ritmo del carnaval

El epicentro de la fiesta no podría ser otro que La Valletta. Entre el 13 y el 17 de febrero, St George’s Square y Republic Street se llenarán de desfiles, competiciones de danza y la aparición del Rey del Carnaval, escoltado por carrozas de impresionante artesanía.

La capital se convierte en un teatro urbano: espectáculos diurnos y nocturnos envuelven a visitantes y locales en música, movimiento y máscaras. El lunes 16 de febrero, todas las carrozas se reunirán para el gran desfile final, un cierre apasionante que concentra la esencia de la celebración.

Entre los actos más esperados destaca Il-Qarċilla, la representación teatral satírica por excelencia del carnaval maltés. Escrita por Michael Spagnol, escenifica en Ordinance Street la lectura de un contrato matrimonial en verso por un notario, llena de humor y doble sentido, ofreciendo una mirada irónica y desenfadada sobre la sociedad en pleno corazón de La Valletta.

Karnival tan-Nadur: la creatividad en estado puro

En Gozo, el Karnival tan-Nadur 2026 transforma el pueblo de Nadur en un verdadero espectáculo de humor, creatividad y caos festivo. Del 8 al 17 de febrero, las calles alrededor de Nadur Square y Triq Il-Knisja se convierten en un escenario improvisado, donde disfraces originales, actuaciones sorprendentes y humorísticas recorren plazas y callejuelas. Cada noche trae nuevas sorpresas, ofreciendo a los visitantes una versión más libre, irreverente y única del carnaval maltés, donde la espontaneidad manda y la creatividad no conoce límites.