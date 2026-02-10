Madrid se convierte en la capital mundial del ilusionismo del 12 de febrero al 15 de marzo

martes 10 de febrero de 2026 , 09:30h

El Teatro Circo Price vuelve a reunir a los mejores magos del mundo en el XVI Festival Internacional de Magia de Madrid

Bajo la dirección de Jorge Blass, el certamen se ha consolidado como uno de los festivales de magia más prestigiosos de Europa, reuniendo cada año a más de 30.000 espectadores y situando a Madrid como capital mundial de la magia durante cinco semanas.

Del 12 de febrero al 15 de marzo, el público podrá disfrutar de una programación que combina tradición, innovación y talento con la participación de algunos de los mejores magos nacionales e internacionales, entre ellos los últimos ganadores mundiales de las disciplinas de magia de cerca y magia de escena.

Magia de Cerca: el ilusionismo a escasos centímetros

Durante la primera semana del festival, la intimidad de la Sala Parish acogerá seis funciones de Magia de Cerca, una experiencia exclusiva donde tres figuras destacadas de la cartomagia y la micromagia coinciden en un mismo espectáculo. Un formato que permite vivir el ilusionismo a muy corta distancia. Participan Dani Daortiz, considerado uno de los mejores cartomagos del mundo por su estilo caótico y su magia imprevisible, y el dúo Rubi y Fer, ganadores del Premio Mundial de Micromagia, y reconocidos por su extraordinaria sincronía y sentido del humor.

La Gala Internacional de Escena: el gran espectáculo del festival

El evento central del festival es la Gala Internacional de Escena, que ofrecerá 28 funciones sobre el escenario del Teatro Circo Price. En un espectáculo que se repetirá a lo largo del festival se darán cita algunos de los ilusionistas más reconocidos del panorama mundial, combinando grandes ilusiones, humor, efectos visuales y estilos muy diversos.

El elenco incluye al ganador del último Premio Mundial de Magia Francesco Della Bona (Italia); la magia dramatizada de Calista Sinclair (Australia); la fusión de magia y ventriloquía de Celia Muñoz (España); el mentalismo de alto riesgo de Aaron Crow (Bélgica); la unión de ilusionismo y moda de Han Manho (Corea del Sur), y la magia inédita de Jorge Blass.

Diálogos Mágicos: cuando la magia conecta con otras disciplinas

El festival presenta una nueva edición de sus Diálogos Mágicos, que este año incluye dos encuentros especiales. Como antesala al inicio de los espectáculos de magia, se celebrará el ciclo ‘La magia del cine’, en colaboración con Cineteca Madrid. Hoy, 6 de febrero, el polifacético Jandro y Jorge Blass conversarán sobre cómo los principios del ilusionismo inspiran el lenguaje cinematográfico y la creación de experiencias sorprendentes para el espectador. La cita incluirá la proyección del corto Cava, de Jandro, y del documental An Honest Liar. En los días siguientes también se exhibirán El increíble Burt Wonderstone y El Ilusionista. El segundo encuentro, Ellos saben lo que piensas, tendrá lugar el 10 de marzo en el Teatro Circo Price, donde Anthony Blake se adentrará en el misterio y la fascinación que despierta el mentalismo.

Impulso al talento emergente y reconocimiento a la trayectoria

El festival será también escenario del concurso ‘Nuevos Talentos de la Magia’, destinado a reconocer a ilusionistas emergentes que presenten propuestas innovadoras. Asimismo, se otorgará el premio ‘Madrid Ciudad Mágica’, que en cada edición distingue la trayectoria de una persona u organización vinculada a la ciudad y destacada por su talento, humanidad o excelencia profesional. Este año, el galardón recae en el prestigioso mentalista Anthony Blake, con más de 25 años de presencia en programas de televisión, espectáculos en directo, publicaciones y conferencias dedicadas a sus técnicas mentales.

Además, los días 24 y 25 de febrero, el Teatro Circo Price abrirá sus puertas para crear la magia más solidaria. Actuarán 19 magos solidarios de la Fundación Abracadabra, capitaneados por Jorge Blass, que regalarán su magia en tres galas dirigidas a diversas entidades sociales.

El XVI Festival Internacional de Magia de Madrid promete trucos impactantes, ilusiones sorprendentes y momentos de pura fantasía que transportarán al público a un mundo donde todo es posible.