El Año del Caballo de Fuego en Madrid

martes 10 de febrero de 2026 , 08:30h

Madrid se suma a la celebración del Año Nuevo Chino con un completo programa de actividades para todos los públicos que festejará el Año del Caballo de Fuego.

El vistoso desfile en el distrito de Usera, fuegos artificiales, conciertos, talleres y otras actividades permitirán descubrir y sumergirse en la cultura china.

La celebración del Año nuevo chino, que cuenta con más de 4000 años de historia, coincide con el comienzo del ciclo de cultivo, despide al invierno y da la bienvenida a una nueva estación, de ahí que se le denomine también como “Festival de la Primavera”. En 2026 se celebrará el año del caballo de fuego (inicio: 17 de febrero) y como en años anteriores se preparará un completo programa de actividades (8 feb al 3 mar) para celebrarlo (principalmente en Usera, el Chinatown madrileño)

El Ayuntamiento de Madrid se suma todos los años a la celebración del Año Nuevo chino con un amplio programa de actividades para todos los gustos y edades que sirve para dar la bienvenida al nuevo año.

Esta programación, organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte y la Junta del Distrito de Usera, cuenta con la colaboración de la Embajada de la República Popular China, asociaciones chinas de Usera, colectivos artísticos, asociaciones de vecinos, Casa Asia y el Instituto Confucio de Madrid.

Los dos momentos más esperados son el espectáculo de fuegos artificiales (Parque de Pradolongo) y el concierto de un DJ (explanada Junta Distrito Usera) y el Desfile del Año Nuevo chino, que llena el distrito de Usera de magia, trajes traídos de China, dragones y leones gigantes, elementos iconográficos de este país, farolillos fabricados por los niños y música en directo.

El programa se completa con exhibiciones culturales, exposiciones, cuentacuentos, talleres, un mercadillo, espectáculos, la Feria del Templo Chino de Plaza España, el Madrid Spring Festival, la carrera de la Primavera y Corre Cobo, la carrera del Año Nuevo chino.