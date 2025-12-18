Cinco hoteles para disfrutar de una escapada perfecta en la nieve

jueves 18 de diciembre de 2025 , 09:15h

En pleno invierno, cuando los días se acortan y el ritmo se hace más pausado, Meliá Hotels International invita a desconectar con una escapada invernal diseñada para disfrutar de la temporada de nieves al máximo. La marca reivindica esta estación como el momento perfecto para disfrutar de espacios acogedores, recuperar la calma o experimentar lo mejor de los deportes de invierno, y da para elegir cinco opciones entre los recién incorporados MiM a la marca de lujo Meliá Collection, y los icónicos hoteles premium de Meliá Hotels & Resorts.

MiM Andorra Meliá Collection

El recién incorporado MiM Andorra Meliá Collection abre esta selección. Se encuentra en el centro de Andorra la Vella, rodeado por las impresionantes cumbres de los Pirineos. Este hotel singular de 5 estrellas combina diseño, confort y experiencias únicas, desde sus elegantes habitaciones con vistas a la ciudad y la montaña hasta su propuesta gastronómica en el restaurante HINCHA, a cargo del chef Nandu Jubany. Asimismo, cuenta con espacios wellness y gimnasio, ofreciendo tratamientos de bienestar que invitan a la desconexión.

MiM Baqueira Meliá Collection

MiM Baqueira Meliá Collection, una de las grandes novedades de la temporada de la mano de Meliá, se ubica al pie de las pistas de Baqueira Beret, en pleno Valle de Arán, rodeado de imponentes montañas nevadas. Este exclusivo refugio de lujo alpino combina un cuidado diseño de inspiración montañesa, máximo confort y un servicio personalizado pensado para quienes buscan una experiencia de nieve sofisticada y diferencial.

Sus habitaciones, cálidas y elegantes, están concebidas como auténticos espacios de descanso tras una intensa jornada en la montaña. El hotel eleva la experiencia invernal con propuestas exclusivas, como jornadas de esquí con guía privado en las pistas de Baqueira o excursiones nocturnas con raquetas de nieve, que permiten descubrir el entorno de forma única y privilegiada.

El spa de montaña, recientemente renovado, se convierte en uno de los grandes protagonistas del hotel, con circuito de hidroterapia, jacuzzi, baño turco y una cuidada carta de tratamientos diseñados para revitalizar cuerpo y mente. Como broche final, el restaurante HINCHA, también a cargo del chef con estrella Michelin Nandu Jubany, ofrece una propuesta gastronómica de alto nivel que completa una experiencia de montaña marcada por la exclusividad, el bienestar y el lujo.

Meliá de Tredos, Meliá Hotels & Resort

Meliá de Tredós se sitúa en Tredós, en el corazón del Valle de Arán, a tan solo 1 km de la estación de esquí Baqueira Beret, lo que lo convierte en un refugio de montaña ideal para los amantes de la nieve. Con sus 38 habitaciones acogedoras, desde dobles hasta suites abuhardilladas o familiares, ofrece vistas privilegiadas de los Pirineos y un entorno cálido, rústico y cómodo. El hotel cuenta con servicios pensados para esquiadores, como guardaesquís, servicio de traslado a pistas y alquiler de material, así como comodidades de relajación como piscina exterior de temporada, jardín, salón con chimenea, restaurante de cocina local y wifi gratuito. Al volver al hotel tras un día en la nieve, sus salones y ambiente de montaña invitan a relajarse y compartir momentos tranquilos.

Meliá Sierra Nevada, Meliá Hotels & Resort

Situado a pie de pista y muy cerca de la zona comercial y de ocio, Meliá Sierra Nevada destaca por su estilo rústico moderno y por ofrecer habitaciones acogedoras adaptadas a todo tipo de viajeros.

Su YHI Wellness Spa, uno de los más grandes de Europa, cuenta con piscina cubierta, circuito hidrotermal, jacuzzi, sauna y exclusivas salas de tratamiento. Todo ello se complementa con un gimnasio, el servicio The Level y una cuidada oferta gastronómica. Entre sus propuestas culinarias encontrarás Alma, donde disfrutar de la mejor cocina mediterránea, y Brasa Negra Bodeguita, ideal para saborear tapas granadinas y carnes a la brasa.

El hotel combina a la perfección ubicación y ocio, ofreciendo una experiencia completa tanto en la nieve como fuera de ella.

Meliá Sol y Nieve, Meliá Hotels & Resort

Ubicado en pleno centro de Sierra Nevada, a solo 100 metros de los remontes, Meliá Sol y Nieve ofrece una auténtica experiencia de montaña con habitaciones cálidas y funcionales. Su YHI Spa, con 2.500 m² de instalaciones —piscina climatizada, circuito hidrotermal, jacuzzis, sauna y baño turco—, junto con el gimnasio 24 h, el guardaesquís, la escuela y el alquiler de material, garantizan una estancia cómoda y perfecta para disfrutar de la nieve.

El hotel dispone de Arado, un restaurante acogedor de cocina española y un restaurante buffet de gastronomía internacional; y el exclusivo servicio The Level, que ofrece acceso a un lounge con vistas a la montaña y un ambiente après-ski moderno y acogedor.