El Art Nouveau sigue vivo en Bruselas

En Bruselas, el Art Nouveau no se contempla únicamente en museos: se vive caminando por la ciudad. Con casi un millar de edificios Art Nouveau conservados, la capital belga invita a descubrir un patrimonio excepcional que cada primavera cobra un protagonismo especial gracias a citas como el BANAD Festival.

Fue en 1893 cuando Bruselas marcó un antes y un después en la historia de la arquitectura. Ese año, el arquitecto Victor Horta finalizó el Hotel Tassel, una obra revolucionaria que dio origen al Art Nouveau en la ciudad. Su fachada moderna y sus interiores luminosos, ricos en vitrales, mosaicos y hierro forjado, inauguraron un nuevo lenguaje arquitectónico basado en la fluidez de las formas, la inspiración en la naturaleza y el uso innovador de materiales como el hierro y el acero.

A partir de ese momento, el Art Nouveau se expandió por Bruselas, dejando en la ciudad un legado único. Hoy, cada esquina revela fachadas espectaculares que a menudo esconden interiores de gran riqueza artística, convirtiendo a Bruselas en una auténtica capital europea del Art Nouveau.

Dentro de este contexto, cada año, el BANAD Festival se presenta como la cita imprescindible para descubrir el Art Nouveau y el Art Déco desde dentro. En 2026, del 14 al 29 de marzo, a lo largo de tres fines de semana, el festival invita a explorar lugares arquitectónicos excepcionales repartidos por distintas zonas de la Región de Bruselas.

El BANAD Festival propone un programa amplio y variado que combina visitas a interiores —alrededor de sesenta espacios, algunos abiertos al público por primera vez— con recorridos guiados temáticos a pie o en bicicleta, conferencias, actividades familiares e inclusivas, y dos ferias ya emblemáticas: la Object Fair y la Restaurateurs & Experts Fair.

Las visitas se organizan en distintas categorías, desde los “Essentials”, auténticos imprescindibles del Art Nouveau y el Art Déco, hasta los “New”, espacios nunca antes accesibles durante el festival, pasando por los “Classics” y los “Previously New”, pensados para quienes desean completar o redescubrir su experiencia.

Una agenda viva más allá del festival

El espíritu del BANAD Festival se extiende mucho más allá de la primavera y se traduce en una agenda cultural activa durante todo el año, que invita a seguir explorando el Art Nouveau desde múltiples perspectivas. Entre las citas permanentes destaca Val Saint Lambert et Leon Ledru, les oubliés de l’Art Nouveau, una exposición que permite descubrir una excepcional colección de cristales Art Nouveau belgas en una casa burguesa del corazón de Bruselas, a escasos pasos de la Grand Place.

El diálogo entre patrimonio y creación contemporánea se refleja en propuestas como EDEN 2.023 · A New Perspective on Paradise, una exposición fotográfica de la artista Violaine Alghisi que combina danza y arquitectura en algunos de los espacios más emblemáticos del Art Nouveau bruselense, reinterpretando la Belle Époque desde una mirada actual.

A estas exposiciones se suman visitas guiadas temáticas como Art Nouveau dans le Quartier des Squares, Hidden Art Nouveau in Saint-Gilles o Brussels, Belle Époque & Art Nouveau, así como talleres y experiencias creativas vinculadas a edificios emblemáticos, entre ellos Atelier broderie thématique à la Maison Cauchie o Découvrez la technique du sgraffite Art nouveau à la Maison Cauchie. Todo ello refuerza la idea de Bruselas como una ciudad donde el Art Nouveau sigue siendo una fuente de inspiración viva.

Los grandes maestros que dieron forma al Art Nouveau en Bruselas

La singularidad del Art Nouveau en Bruselas se explica, en gran parte, por la diversidad de sus creadores. Junto a Victor Horta, arquitectos como Paul Hankar, Gustave Strauven, Paul Hamesse y Henri Van de Velde contribuyeron a definir un paisaje urbano rico y diverso.

Sus obras reflejan distintas sensibilidades: desde la exuberancia ornamental y los juegos cromáticos hasta propuestas más sobrias y geométricas, incorporando influencias internacionales y anticipando la evolución hacia nuevas corrientes estéticas.

Su legado se materializa en numerosas casas y edificios repartidos por distintos barrios de Bruselas. Ejemplos como la Maison Cauchie, con su emblemática fachada decorada con esgrafiados, o el Hotel Hannon, muestran la riqueza y diversidad del Art Nouveau bruselense.

Estas viviendas, junto a muchos otros edificios integrados en el tejido urbano, permiten entender cómo el Art Nouveau impregnó la vida cotidiana de la ciudad, desde residencias privadas hasta espacios de encuentro social, convirtiendo a Bruselas en un auténtico museo al aire libre.

Descubrir Bruselas a través del Art Nouveau es una invitación a caminar sin prisa, a levantar la vista y a dejarse sorprender por una ciudad que ha sabido conservar su espíritu creativo a lo largo del tiempo.