Alessandra Priante, presidenta de ENIT: El turismo actual es de motivaciones

ENIT (Agencia Nacional de Turismo de Italia). volvió a estar presente un año más en FITUR 2026 para promocionar la diversidad turística de las regiones italianas. En esta edición, además, la feria coincide con un acontecimiento de especial relevancia: la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, inaugurados el pasado 2 de febrero.

Sobre este y otros temas, INOUT VIAJES ha conversado con la presidenta de ENIT, Alessandra Priante, quien subraya la importancia del evento:

Las Olimpiadas de Invierno son un gran escaparate para Italia.

“Estamos encantados. Las Olimpiadas son siempre un acontecimiento extraordinario y una oportunidad única para mostrar al mundo nuestro país”.

Evolución del turismo en Italia

Priante señala que, si bien los datos del último año han sido positivos, prefiere centrar el análisis en las nuevas tendencias que se están consolidando:

“No me gusta hablar tanto de cifras pasadas, sino de lo que viene. Observamos un cambio claro en los hábitos turísticos: los visitantes permanecen más tiempo en el destino y comienzan a descubrir lugares menos conocidos. Ese es precisamente el éxito de nuestra estrategia: impulsar los viajes fuera de temporada y promover destinos alternativos, que tradicionalmente solo visitaba un pequeño porcentaje de viajeros”.

Aun así, reconoce que los grandes destinos del país siguen siendo imprescindibles:

“Roma, Venecia, Florencia, Milán o Nápoles no pueden salir de la ecuación; son destinos fundamentales para quien visita Italia por primera vez. Pero también queremos que el viajero aproveche nuestra excelente red ferroviaria de alta velocidad. En muy poco tiempo se puede pasar de una ciudad a otra, lo que permite conocer varios destinos en un mismo viaje”.

Menos masificación, más calidad

Respecto a los temores sobre una posible saturación turística, especialmente en Roma, la presidenta de ENIT matiza:

“Se hablaba de una invasión turística que finalmente no se produjo, y eso ha sido positivo. Los visitantes han podido disfrutar de la ciudad de una forma más tranquila y profunda, sin las largas colas que se esperaban”.

La masificación no es un fenómeno meteorológico, es algo que se puede y se debe gestionar

Para Priante, el turismo está viviendo una transformación estructural:

“Ya no es un turismo de destinos, sino de motivaciones. Se viaja por un evento deportivo, un concierto o una ocasión especial. Es un turismo más espontáneo y, en muchos casos, de mayor calidad. Además, Italia se ha consolidado como el principal destino mundial de turismo de lujo, con un crecimiento muy notable del mercado norteamericano”.

Principales mercados emisores

Europa sigue siendo el principal mercado para Italia:

“Francia, Alemania y España destacan claramente. El mercado español, en particular, ha crecido mucho y existe una excelente conectividad aérea”.

En cuanto a los viajes de largo radio, Priante resalta el peso de América:

“Estados Unidos ha experimentado un crecimiento muy importante, pero también Brasil y Argentina. Muchos viajeros de estos países no solo vienen como turistas, sino para reconectar con sus raíces. Buscan el pueblo o la región de sus antepasados, a menudo en pequeños grupos, y eso representa para nosotros un turismo de altísima calidad”.

Cómo afrontar la masificación turística

“La masificación no es un fenómeno meteorológico, es algo que se puede y se debe gestionar”, afirma con contundencia.

“No se trata de perseguir grandes números, sino de apostar por la calidad. El objetivo es ofrecer valor al tiempo del visitante y garantizar que el turismo sea beneficioso para las comunidades locales”.

Líneas estratégicas de ENIT

Entre los principales planes del organismo, la presidenta destaca:

Impulsar la formación en turismo , considerada clave para el futuro del sector.

, considerada clave para el futuro del sector. Continuar promoviendo destinos menos conocidos .

. Reforzar la publicidad y la promoción internacional .

. Mantener a Italia como un destino equilibrado, responsable y sostenible.

“No me interesa ocupar un ranking concreto, sino lograr un turismo que funcione para la población local, que genere empleo y riqueza y que sea aceptado por la comunidad”.

Cultura, gastronomía y experiencias

La formación es fundamental. Hemos perdido muchos profesionales en los últimos años

Preguntada por el principal pilar del turismo italiano, Priante lo tiene claro:

“No hay un único elemento, es una combinación de muchos factores. Pero la gastronomía tiene un peso enorme. El reciente reconocimiento de la cocina italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO es muy significativo”.

Balance de su presidencia en ENIT

Tras casi dos años al frente del organismo, Alessandra Priante destaca el cambio en la forma de trabajar:

“Hemos introducido una cultura de trabajo en equipo. Los equipos son los que marcan la diferencia, tanto dentro de Italia como en nuestras oficinas en el extranjero. También hemos fomentado la colaboración entre regiones, porque solo trabajando en la misma dirección se consiguen mejores resultados”.

El gran reto: la formación

Para seguir mejorando la competitividad del sector, la presidenta insiste en un aspecto clave:

“La formación es fundamental. Hemos perdido muchos profesionales en los últimos años y existe una falta de personal cualificado, algo que no ocurre solo en Italia, sino en toda Europa. El reto ahora es conseguir que más personas se formen y se incorporen al sector turístico”.