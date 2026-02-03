Antonio Linares: Iberia avanza hacia 2026 con una hoja de ruta sólida y ambiciosa

Antonio Linares Garces es el director de Ventas de Iberia para España, Portugal y el norte de África, una posición clave desde la que lidera la estrategia comercial de la aerolínea en mercados fundamentales para su crecimiento. Con un profundo conocimiento del sector aéreo, Linares ha sido testigo de la evolución de Iberia en los últimos años. Su visión combina experiencia, cercanía al mercado y una clara apuesta por la conectividad, el desarrollo de nuevas rutas y el fortalecimiento del largo radio como eje estratégico de la aerolínea.

Con una ambiciosa hoja de ruta marcada por la expansión de flota, la apertura de nuevos destinos y una inversión histórica, Iberia afronta 2026 con moderado optimismo y una clara vocación de crecimiento sostenible.

Antonio Linares, con una dilatada trayectoria dentro de la compañía, nos desgrana en esta entrevista para INOUT VIAJES las claves del plan estratégico presentado por el CEO y presidente de Iberia, Marco Sansavini, y detalla cómo la aerolínea se prepara para reforzar su liderazgo en el largo radio, especialmente en América.

Linares asegura que esta etapa actual de la compañía está siendo especialmente ilusionante: un momento de transformación que combina aviones de nueva generación, nuevas rutas y una apuesta firme por el talento y la conectividad global.

Pasar de los 49 aviones actuales a 70 aviones de largo radio en poco más de un lustro, junto a una inversión de 6.000 millones de euros, es realmente inspirador.

¿Cómo afronta Iberia el año 2026 desde el punto de vista estratégico?

La estrategia de 2026 viene claramente definida por la hoja de ruta del plan de vuelo que se presentó a mediados de 2025, concretamente en junio, por nuestro presidente, Marco Sansavini. Es un plan muy ilusionante, sobre todo para quienes llevamos muchos años en Iberia. Hablar de pasar de los 49 aviones actuales a 70 aviones de largo radio en poco más de un lustro, junto a una inversión de 6.000 millones de euros, es realmente inspirador.

Esa inversión es clave en el futuro de la compañía. ¿En qué áreas se va a concentrar?

Aproximadamente tres cuartas partes estarán enfocadas en la flota, pero también habrá una inversión muy relevante en talento y en infraestructuras, como la nueva sede que queremos construir en La Muñoza, (la Ciudad de Iberia en Madrid). Todo ello forma parte de una visión a largo plazo que da solidez al crecimiento de Iberia.

La renovación y ampliación de flota es uno de los grandes pilares del plan. ¿En qué punto se encuentra en estos momentos?

Seguimos incorporando aviones de nueva generación. Actualmente ya contamos con siete Airbus A321 XLR —somos además la compañía lanzadora de este modelo— y el octavo llegará a lo largo de 2026. Tanto los A321 XLR como los A350-900 nos están permitiendo avanzar progresivamente hacia ese objetivo de alcanzar los 70 aviones de largo radio en los próximos cinco o seis años.

En junio incorporaremos dos nuevos destinos de largo radio: Toronto (Canadá) y Monterrey (México).

Estas incorporaciones también están permitiendo abrir nuevas rutas. ¿Cuáles son las más destacadas?

Ya hemos lanzado algunas rutas como Orlando (Estados Unidos) en octubre de 2025, Recife (Brasil) en diciembre de 2025 y muy recientemente Fortaleza (Brasil) en enero de este 2026. A estas se sumarán nuevas conexiones muy relevantes: en marzo abriremos la ruta Madrid–Newark, que nos permitirá añadir una tercera frecuencia en el área de Nueva York, complementando los dos vuelos diarios al aeropuerto JFK y abriendo además la parte oeste de la ciudad.

¿Qué otras novedades llegarán en la segunda mitad del año?

En junio incorporaremos dos nuevos destinos de largo radio: Toronto (Canadá) y Monterrey (México).

Son dos países distintos para Iberia. México es ya nuestro segundo mercado, con tres frecuencias diarias Madrid–Ciudad de México, y esta cuarta frecuencia a Monterrey nos permitirá ampliar enormemente la conectividad gracias a las conexiones con Viva Aerobús.

Toronto por su parte, supone recuperar un mercado y un país nuevo para nosotros, algo especialmente ilusionante.

En el actual escenario internacional, ¿qué comportamiento está mostrando la demanda?

Aquí hay que ser cautelosos. La geopolítica, las tarifas aplicadas el año pasado y los distintos conflictos invitan a la prudencia. Aun así, somos moderadamente optimistas. Estamos viendo un inicio de año con una demanda sana en nuestros principales mercados: España, Europa y Estados Unidos. Los distintos países se están comportando razonablemente bien, lo que nos permite mirar a 2026 con optimismo, siempre desde la humildad y el trabajo constante.

En Argentina alcanzaremos las cuatro frecuencias diarias, un récord absoluto para Iberia.

FITUR es siempre una cita clave para Iberia. ¿Qué papel juega en vuestra estrategia?

FITUR es un momento fundamental para reencontrarnos con el mercado, con las instituciones y con nuestros socios. Es el espacio ideal para revitalizar acuerdos que ya tenemos, como los de Puerto Rico o Argentina, y para firmar extensiones y nuevos compromisos. Es, sin duda, un punto de encuentro maravilloso para reforzar relaciones.

Precisamente Puerto Rico será socio de FITUR 2027. ¿Cómo se traduce esto en la operativa de Iberia?

En el caso de Puerto Rico, hemos aumentado frecuencias y pasaremos a tener dos vuelos diarios operados con A321 XLR. También estamos creciendo en República Dominicana, con Santo Domingo, y en Argentina alcanzaremos las cuatro frecuencias diarias, un récord absoluto para Iberia.

¿Cuándo se decide aumentar capacidad en una ruta concreta?

Cuando Iberia añade capacidad es porque existe demanda, pero en algunos casos también buscamos que la oferta ayude a estimularla. Por ejemplo, en el corredor del nordeste brasileño queremos impulsar la demanda desde España, donde a veces no se conocen suficientemente destinos como Recife o Fortaleza, con playas y una oferta cultural extraordinarias.

Miramos a 2026 con optimismo, siempre desde la humildad y el trabajo constante

En otros mercados, como Buenos Aires, se trata de acompañar una demanda ya consolidada y seguir estimulándola con mayor oferta.

Para finalizar, ¿qué balance general hace de 2026 respecto a 2025?

En 2026 tendremos un incremento de capacidad respecto a 2025 y en todos los destinos donde estamos creciendo lo hacemos con una estrategia muy clara. Nuevas rutas, más frecuencias y una flota moderna son la base para seguir fortaleciendo la red de Iberia a largo plazo.